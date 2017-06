Kinderbetreuung wird teurer In Klingenberg wird der Höchstsatz fällig. Mit den steigenden Betriebskosten wächst auch die Kritik am Freistaat.

Klingenberg. Was sich bereits im vergangenen Jahr abgezeichnet hat, ist jetzt beschlossene Sache: Eltern, die ihr Kind in eine der Kindertageseinrichtungen in Klingenberg schicken, zahlen ab 1. September mehr. Denn die Gemeinde hebt die Beiträge für die Kinderbetreuung an und geht damit an die gesetzliche Höchstgrenze. So hat es der Gemeinderat jüngst mehrheitlich beschlossen.

Dass die Beiträge angehoben werden, ist vor allem auf die steigenden Betriebskosten zurückzuführen, die Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) dem Gemeinderat vorstellte. In der Krippe steigen die Betriebskosten pro Platz im Vergleich zum Vorjahr von rund 936 auf etwa 943 Euro monatlich, im Kindergarten sind es 21 Euro mehr, im Hort zwei Euro. Ohne die Erhöhung des Elternbeitrages entstünde der Gemeinde ein Defizit von rund 27 600 Euro. Dass die Betriebskosten steigen, sei auf den veränderten Betreuungsschlüssel zurückzuführen: Weniger Kinder kommen auf eine Erzieherin als zuvor. Hinzu kommt, dass auch immer mehr Kinder in den Einrichtungen betreut werden.

Das heißt im Umkehrschluss, es wird mehr Personal benötigt. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat ins Auge gefasst, die Elternbeiträge auf die Obergrenze zu setzen. Der Beschluss dazu stand allerdings noch aus und wurde erst jetzt gefasst, nicht ohne Diskussion. Für Unmut sorgte bei manchen Räten ein Schreiben des Landratsamts. Als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hatte dieses die Gemeinde bereits dazu aufgefordert, künftig die Elternbeiträge auf die Höchstsätze (Krippe 23 Prozent der Betriebskosten, Kindergarten und Hort 30 Prozent) zu setzen. So soll sichergestellt werden, dass die Gemeinde finanziell auch in der Lage ist, ihren Aufgaben nachzukommen. „Wenn das Landratsamt mit der Pistole auf der Brust formuliert, dann haben wir keine Diskussionsgrundlage“, hieß es aus dem Kreis der Räte. Einige störten sich des Weiteren am Vorschlag des Landratsamtes, den Höchstsatz in Prozent pauschal in der Satzung festzuschreiben, damit diese nicht jährlich geändert werden müsse. Bisher standen dort die Elternbeiträge in Euro. Diese Änderung bewirke, dass sich die Elternbeiträge durch die Festschreibung in Prozent gewissermaßen automatisch anpassen, wenn die Kalkulation der Betriebskosten beschlossen wird, erklärte Schreckenbach.

Die Eltern sollen dann mittels Bescheid informiert werden. Bisher wurde die Höhe des Beitrags jährlich im Gemeinderat diskutiert. Auch die Rolle des Freistaats sorgte für Gesprächsstoff. Während Betriebskosten, Elternbeiträge und der Anteil der Gemeinde an den Kosten für die Kinderbetreuung über die Jahre hinweg gestiegen seien, sei der Landeszuschuss pro Platz nahezu gleich geblieben, monierten einige Räte. Schreckenbach verwies darauf, dass der Freistaat die Pauschale gar nicht zahlen müsste, sondern dies freiwillig tue.

Abgesehen von den Beiträgen soll die Satzung dahingehend geändert werden, dass Eltern künftig eine ärztliche Bescheinigung über den Gesundheitszustand des Kindes abgeben müssen, bevor dieses in einer der Einrichtungen angenommen werden kann, so Schreckenbach. Außerdem werde ein Nachweis über den Impfstatus notwendig oder eine Erklärung, dass die Eltern ihr Kind nicht impfen lassen. Die Änderungen in der Satzung seien im Kita-Ausschuss vorgestellt worden, es habe keinen Einspruch gegeben, sagte Schreckenbach.

