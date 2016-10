Kinderbetreuung wird teurer Die Beiträge in den Nossener Kindereinrichtungen steigen. Und weitere Erhöhungen wurden bereits angekündigt.

Gute Laune kommt auf den Kletterseilen der Nossener Kita Kunterbunt bei Eva (v.l.), Leonie (h.l.), Luke (v.r.) und Henrik auf. Für ihre Betreuung müssen die Eltern aber ab dem 1. Januar tiefer in die Tasche greifen. Die monatlichen Beiträge steigen um etwa 20 Euro. © Claudia Hübschmann

Viel Spaß beim Spielen auf dem Klettergerüst in der 2011 eröffneten Kindertagesstätte Kunterbunt haben die Kinder hier fast täglich. Sowohl in der Krippe als auch in der Kita wird aber sehr viel mehr geboten, sagt Leiterin Sabine Mocke. Neben der Betreuung durch Pädagogen gibt es hier täglich frisches Obst und Gemüse. Außerdem wird sich um Bildungsangebote gekümmert, die über das normale Maß einer Kita gehen würden.

Hinzu kommen kostenfreie Pflegeartikel wie Windeln für die aktuell 68 Krippenkinder oder auch Feuchttücher und Bettwäsche. „Für die Versorgung mit Obst und Gemüse und das kulturelle Angebot bezahlen die Eltern allerdings“, sagt die Leiterin – für beides zusammen acht Euro monatlich. Wüssten die Eltern ihre Kinder in guten Händen, seien sie meist auch gerne bereit, mehr zu bezahlen.

Über die nun beschlossene Erhöhung der Beiträge für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege der Stadt Nossen dürften sich allerdings nur die wenigsten freuen. Denn ab dem 1. Januar 2017 werden Eltern, die ihr Kind in Nossen in der Krippe, der Kita oder dem Hort versorgen lassen wollen, weniger in der Familienkasse haben.

Die neuen Beitragssätze wurden jetzt durch den Stadtrat beschlossen. Demnach kostet eine neunstündige Betreuung in der Kinderkrippe ab Januar für das erste Kind 214,83 Euro. Das sind monatlich 20,63 Euro mehr als bisher.

Alleinerziehende zahlen dann 202,83 Euro. Bisher waren es 186,20 Euro. Für eine neunstündige Betreuung im Kindergarten erhöht sich der Elternbeitrag für das erste Kind um gut 16 Euro auf jetzt 123,49 Euro. Und auch im Hort wird es etwas teurer. Für sechs Stunden zahlen die Eltern jetzt reichlich acht Euro zusätzlich im Monat. Die Beiträge werden je nach anfallenden Betriebskosten berechnet und jährlich angepasst. Gesetzlich vorgesehen ist, dass den Eltern in der Krippe maximal 23 Prozent, in Hort und Kita maximal 30 Prozent als Beitrag aufgebürdet werden. In Nossen zahlen Eltern ab dem 1. Januar genau 22 Prozent der Kosten innerhalb der Krippenbetreuung, 27,4 Prozent im Kindergarten und 27,6 Prozent im Schulhort.

Die Gründe für die höheren Beiträge sind die steigenden Kosten in den Einrichtungen. „Grundsätzlich machen sich steigende Dienstleistungskosten wie für Reinigungen oder immer teurere Wartungsverträge bemerkbar“, sagt Nossens Hauptverwaltungsleiterin Diana Beyer.

Weitere Anhebung in 2018

Sie macht darauf aufmerksam, dass die Erhöhung der Beiträge aber auch mit den weiter steigenden Mindestlöhnen zusammenhänge. Auch Baukosten für Modernisierungs- oder Vergrößerungsarbeiten an Kitas spielen eine Rolle, da diese sich auch auf die Betriebskosten auswirkten.

Darüber hinaus verbessere sich die Betreuungsqualität weiterhin, was sich auch in den Kosten widerspiegele. Hinzu kommt der sich in Sachsen weiter verringernde Betreuungsschlüssel. Zuletzt wurde dieser im September 2015 angepasst. Durfte eine Erzieherin bis dahin 13 Kinder betreuen, waren es ab diesem Zeitpunkt nur noch 12,5.

Die Nossener Verwaltung geht auch in den nächsten Jahren von Kostensteigerungen aus. Denn in 2017 und 2018 verringert sich der Betreuungsschlüssel in der Krippe von sechs auf fünf Kinder.

Ein weiterer Grund sind die vorgesehenen Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Nach ihm werden die Angestellten in den städtischen Kitas bezahlt. Der Gesamtprozentsatz für den Elternbeitrag an den Betriebskosten wird sich in Nossen in der Krippe auf 22,5 Prozent, im Kindergarten sowie dem Hort sogar auf 29 Prozent erhöhen.

Eine gute Nachricht gibt es aber für Eltern mit drei oder mehr Kindern: Ab dem dritten Kind ist die Betreuung kostenlos. Das wird durch die Mitte Juni vom Kreistag beschlossenen Absenkungsbeiträge möglich. Der Entschluss besagt, dass der Landkreis für die Städte und Gemeinden die Elternbeiträge für diese Kinder übernimmt, unabhängig vom Verdienst der Eltern.

