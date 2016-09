Kinderbetreuung wird teurer Dipps verlangt von Eltern die Höchstsätze. Damit das nicht so weh tut, geht’s in Schritten. Umstritten ist es trotzdem.

Wer in Dipps seine Kinder in einer Einrichtung betreuen lässt, muss im kommenden Jahr mehr bezahlen. Die Stadt reizt alle Möglichkeiten aus, die ihr der Gesetzgeber einräumt, und wird bis an die Höchstgrenze gehen. Der Stadtrat hat am Mittwochabend – sichtbar schweren Herzens – mehrheitlich einen Zweistufenplan beschlossen. Demnach steigen die Elternbeiträge in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort in einem ersten Schritt zum 1. Januar kommenden Jahres und dann noch einmal am 1. September 2017. Das gilt für alle Einrichtungen, unabhängig davon, wer sie betreibt.

Am meisten wird sich dabei die Betreuung in den Kindertagesstätten verteuern. Eltern, die den vollen Betrag für einen Platz entrichten, müssen am Ende 17,84 Euro im Monat mehr bezahlen. Das macht im Jahr 214,08 Euro an zusätzlichen Ausgaben, die künftig auf junge Eltern zukommen. Und das ist das, was derzeit absehbar ist. Die Elternbeiträge werden auf der Grundlage der Betriebskosten berechnet. Künftig sollen diese automatisch angepasst werden, je nachdem, wie sich die Ausgaben entwickeln. Doch es soll bei den Höchstsätzen bleiben. Die Städte und Gemeinden dürfen – so ist das gesetzlich geregelt – bei der Betreuung in Kinderkrippen 20 bis 23 Prozent der Betriebskosten von den Eltern verlangen, für Hort- und Kindergartenplätze 20 bis 30 Prozent. Dipps lag bisher in etwa in der Mitte bzw. leicht darüber. Nun geht es in zwei Schritten bis zur maximalen Höchstgrenze. Dabei hatte es zu Beginn des Jahres bereits eine Erhöhung gegeben. Doch was in Summe ins Stadtsäckel fließt, mit dem kommt das Rathaus nicht aus.

Die Räte hatten sich schon mehrfach mit dem Thema befasst, unter anderem in Ausschüssen und in den Fraktionen. Deshalb fiel die Diskussion und Begründung in der Ratssitzung selbst recht kurz aus. Wie Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) erläuterte, hat wohl den Hauptausschlag gegeben, dass die Betriebskosten in den Kindereinrichtungen erheblich gestiegen sind. Das Defizit, das nicht über Elternbeiträge und Landeszuschüsse gedeckt wird, bleibt ohnehin immer bei den Kommunen hängen und müssen die Verwaltungen ausgleichen. Und das wird größer – nicht nur in Dippoldiswalde. Dabei folgen die jetzt beschlossenen Erhöhungen noch nicht einmal den Sprüngen, welche die Betriebskosten machen, merkte Peter an. Auch Klingenberg musste erst zum 1. September aus gleichem Grund die Elternbeiträge deutlich anheben, ein zweiter Schritt bis zur Maximalgrenze könnte nächstes Jahr folgen. Für die Dippser Stadträte ist das nur wenig tröstlich. So sagte Edith Post (Die Linke): „Das ist nicht in unserem Sinne, aber wir müssen das in dem Falle machen.“ Denn die Anhebung ist Bestandteil eines Haushaltsstrukturkonzeptes, das sich der Stadtrat selbst auferlegt hat, um die Finanzen zu ordnen. Und Torsten Teubner (CDU) erklärte: Qualität in den Einrichtungen sei wichtig, darauf würden auch die Eltern schauen. Und man bekomme nur qualifizierte Kräfte, wenn sie auch ordentlich bezahlt werden. Erschreckend sei für ihn gewesen, dass auch Freie Träger, die Kindereinrichtungen betreiben, signalisierten, dass der derzeitige Gemeindezuschuss für sie nicht mehr auskömmlich sei. Und dieses Defizit würde wieder auf die Stadt zukommen, wenn nicht reagiert werde.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat wollte das alles nicht gelten lassen und verweigerte dieser Erhöhung ihre Zustimmung. Karelli Krischker: „Das Kostbarste, was wir haben, sind unsere Kinder.“ Sie hat Sorge, dass es sich Eltern nicht mehr leisten können, ihre Kinder betreuen zu lassen. An Kindern solle man aber nicht sparen. „Wir sind nicht bereit, so den Haushalt zu sanieren.“

