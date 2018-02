Kinderbetreuung kostet jetzt mehr Ab März müssen Eltern in Bautzen höhere Kita-Gebühren zahlen. Für Hortkinder wird es aber billiger.

In Bautzen kostet die Kita-Betreuung mehr. © Claudia Hübschmann

Bautzen. Eltern in Bautzen müssen ab Donnerstag, dem 1. März, mehr zahlen. Die neunstündige Betreuung in einer Kinderkrippe kostet ab sofort 209 Euro pro Monat und damit sieben Euro mehr. Im Kindergarten steigt der Elternbeitrag in Bautzen für den gleichen Betreuungszeitraum auf rund 128 Euro und damit um vier Euro. Von einem moderaten Anstieg der Elternbeiträge spricht Finanzbürgermeister Robert Böhmer. Schuld an der Erhöhung sind die Betriebskosten. Die Stadtverwaltung begründet die Veränderungen mit höheren Lohnkosten für pädagogische Fachkräfte und mit steigenden Energiekosten. Für einige Eltern wird es aber auch billiger. So sind die Kosten für Hortkinder um 1,40 Euro pro Monat gesunken. Zudem hat die Stadt beschlossen, dass die Betreuung ab dem dritten Kind kostenlos ist. Bislang galt das erst ab dem vierten Kind. Die Gebühren sollen zwei Jahre Bestand haben, damit die Eltern Planungssicherheit haben. (szo)

