Kinderarztsuche im Fernsehen Großenhains Eltern gehen in die nächste Runde:Der MDR verhilft ihnen Dienstagabend zu noch mehr Aufmerksamkeit.

MDR-Reporter Steffen Hengst im Gespräch mit Maxi Neumann von der Interessengemeinschaft „Hilferuf für Großenhain, Kinderarzt gesucht“. Der sächsische Fernsehsender wird am Dienstagabend um 19 Uhr im Sachsenspiegel über die Problematik berichten. © Anne Hübschmann

Annabell verschläft den großen Auftritt. Während ihre Mama Maxi Neumann vor der Fernsehkamera steht und ruhig die Fragen des Reporters beantwortet, schlummert das 16 Monate alte Mädchen friedlich vor sich hin. Was die Kleine nicht ahnen kann: es geht an diesem Montagvormittag um Kinder, wie sie eines ist. Manchmal verschnupfte, hustende oder fiebernde Mädchen und Jungen nämlich, die in den weniger gesunden Situationen ihres Lebens eine zuverlässige medizinische Betreuung benötigen.

Genau um diese dauerhaft am Standort der bisherigen Praxis von Kinderärztin Rosemarie Kandzia sicherzustellen, sind einige Eltern an diesem Tag in die Großenhainer Carl-Maria-von-Weber-Allee gekommen. Sie wollen nach eigenem Bekunden „ganz unbedingt“ dem Aufruf der kürzlich gegründeten Interessengemeinschaft „Hilferuf für Großenhain, Kinderarzt gesucht“ folgen, um ihrem Anliegen vor laufender Kamera noch einmal Gewicht zu verleihen.

Immerhin: Seit 26. Januar ist die Praxis von Rosemarie Kandzia geschlossen. Nach 23 Jahren ist die beliebte Medizinerin in den Ruhestand gegangen. Leider allerdings, ohne einen Nachfolger gefunden zu haben. „Ich hätte einfach ein besseres Gefühl, wenn ich wüsste, es geht hier weiter. Vor allem für meine Patienten“, bekannte die Großenhainerin im SZ-Gespräch.

Dafür, dass es weitergeht, setzen sich nun massiv Maxi Neumann und zahlreiche andere Eltern ein. Denn die Zeit drängt. Nur bis Ende Juni gilt die Genehmigung für den Praxisbetrieb. „Natürlich gibt es noch die beiden Ärztinnen Dr. Illig und Dr. Spargen. Aber auch sie sind bereits gut mit Patienten ausgelastet. Und nicht alle Eltern sind motorisiert und in der Lage, lange Fahrtwege in das Umland auf sich zu nehmen“, sagt Maxi Neumann ins Mikrofon.

Das Engagement der 23-Jährigen und vieler anderer Großenhainer ist für MDR-Reporter Steffen Hengst keine Selbstverständlichkeit – und deshalb durchaus erzählenswert. „Woanders würden die Eltern vielleicht nur gleichgültig mit den Schultern zucken. Die Großenhainer dagegen wollen das nicht so hinnehmen und tun etwas“, befindet Steffen Hengst.

Dass seine Reportage am Dienstagabend zur besten Sendezeit um 19 Uhr im Sachsenspiegel ausgestrahlt wird, könnte die Suche durchaus befördern. Und das diese von Erfolg gekrönt wird, wünscht sich auch Leif Quoos. Der 30 Jahre alte Vater einer Tochter stammt ursprünglich aus Hessen und hat sich ganz bewusst für Großenhain zum Wohnen entschieden. „Die Stadt hat zurecht für sich bisher immer eine gewisse Familienfreundlichkeit in Anspruch genommen. Dazu gehört für mich aber auch die kinderärztliche Betreuung, und es ist ein Stück Lebensqualität, wenn dieser Praxisstandort erhalten bleibt“, erklärt Leif Quoos.

Für den alleinerziehenden Vater sei es geradezu unerklärlich, wieso Großenhain laut aktuellem Bedarfsplan vom September 2016 über ein sogenanntes „kinderärztliches Überangebot“ verfügen solle. Das Wartezimmer von Rosemarie Kandzia wäre immer gut besucht gewesen und das in einer Phase, in welcher noch drei Ärztinnen praktiziert hätten. „Insofern kann ich mich ganz und gar nicht damit zufrieden geben. Und ich erhoffe mir wirklich, dass sich ein Mediziner findet, beziehungsweise der Standort bis dahin vorgehalten wird.“

Etwas, wofür sich auch Großenhains Oberbürgermeister Dr. Sven Mißbach (parteilos) einsetzt. Wie er betont, sei er bereits seit Wochen mit der Landesärztekammer, dem Elblandklinikum und der Kassenärztlichen Vereinigung im Gespräch. Eine Nachfolge gefunden habe er indes für die Praxis Kandzia noch nicht. „Ich mache da auch niemandem etwas vor. Angesichts der strukturellen Bedingungen für niedergelassene Ärzte wird es alles andere als leicht“, so Sven Mißbach.

Allerdings würden er und die Stadt Großenhain weiterhin alle Hebel in Bewegung setzen. „Alles, was ich zum Erhalt des Standortes beitragen kann, werde ich selbstverständlich tun! Wenn sich eine Ärztin oder ein Arzt findet, werde ich denjenigen herzlich willkommen heißen und ihm unsere volle Unterstützung zusagen“, versichert Mißbach.

Dienstag, 7. Februar, MDR-Sachsenspiegel, 19 Uhr.

