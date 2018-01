Kinderärztin im Bereitschaftsdienst Eltern aus Großenhain und der Umgebung können sich freuen. Auch Dr. Janine Siebert bietet Notfallsprechstunden an.

Auch Dr. Janine Siebert bietet Notfallsprechstunden an. © Kristin Richter

Großenhain. Wenn das keine gute Nachricht ist: Seit Januar wirkt auch Großenhains neue Kinderärztin Dr. Janine Siebert an der Abdeckung der Bereitschaftsdienste an den Wochenenden mit. Die 37-Jährige, die im November ihre Praxis in den ehemaligen Räumlichkeiten von Rosemarie Kandzia auf der Carl-Maria-von-Weber-Allee eröffnet hat, entlastet damit auch ihre Fachkolleginnen. Nachdem Rosemarie Kandzia Anfang vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen war, mussten Dr. Christine Spargen und Dr. Vera Illig die Dienste allein abdecken.

Ein Dilemma, welches sich schon im Frühsommer 2016 angekündigt hatte. Schon damals war der Notdienst der Kinderärzte an den Wochenenden eingeschränkt. Ein Einschnitt in der medizinischen Versorgung der Kleinsten im Großenhainer Land, der unter anderem durch die Praxisaufgaben von Gisela Böhme und Ursula Lenk entstanden war. In die Notfallsprechstunden an den Wochenenden teilen sich neben den drei Großenhainer Kinderärztinnen auch Dr. Joachim Frey aus Gröditz und die Riesaer Mediziner Angelika und Kathleen Kunze sowie Alexander Winkler. Eltern, deren Sprösslinge am Sonnabend oder Sonntag akut erkranken, können jeweils von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr vorsprechen. Die Dienste werden in der Großenhainer SZ und im Internet veröffentlicht.

