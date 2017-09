Kinder zum Weinen gebracht

Fahrschein dabei, aber nicht gleich gefunden (Facebook): „Meine Tochter hatte gestern ihren Fahrschein mit, nur hat sie ihn auf die Schnelle nicht gleich gefunden. Zack 7 Euro Gebühren oder besser Bearbeitungsgebühren. Da stehen zwei ausgewachsene Männer vor einer Zwölfjährigen, die dann ängstlich nach Hause kommt, kann nicht sein so was. Zudem steht auf dem 7-Euro-Zettelchen „ohne gültigen Fahrausweis angetroffen“. Das stimmt nicht, die Monatskarte war und ist vorhanden, nur im Rucksack.“

Monatskarte zu Hause vergessen, 60 Euro Strafe, dann auf 7 Euro reduziert (Facebook): „Wir sind seit fünf Jahren Besitzer einer Abo-Monatskarte für beide Schulkinder. Am 1. September ging die Jagd auf die Kids, die ihre aktuelle Karte vergessen haben, wieder los. Dieses Mal hat es auch mein Kind erwischt. Obwohl sie auf dem Ausweis nachweisen konnte, dass die Jahreskarte noch bis Ende Oktober gilt, wurde ihr sofort ein Verwarngeld von 60 Euro aufgeschrieben. Auf Nachfragen wurde später auf 7 Euro reduziert. Da frage ich mich: Warum muss den Kindern so eine Angst gemacht werden? Selbst 7 Euro sind unverständlich, wenn man bedenkt, dass man mit der Abokarte im Jahr 312 Euro pro Kind bezahlt und dies jederzeit nachweisbar ist. Während einer Schulzeit von acht Jahren Gymnasium kommen so immerhin etwa 2500 Euro bzw. 5000 Euro bei zwei Kindern zusammen. Dafür könnte man schon ein wenig mehr Verständnis verlangen.

Fahrschein vergessen, Kontrolleure warten mit Kind auf die Polizei (Facebook): „Ich sah vor Kurzem, wie ein kleiner Junge mit zwei Kontrolleuren an einer Haltestelle stand, habe angehalten, bin hingegangen und habe gefragt, was denn passiert sei. Der Kleine, bisschen verpeilte Achtjährige hatte seine Fahrkarte vergessen und nun wartete man mit ihm auf die Polizei. Der Kommentar: Man wisse ja nicht, ob er bezüglich seiner Namens- und Adressangaben die Wahrheit sage. Ich war schier entsetzt. Wer Kindern solches Kalkül unterstellt, sollte sich selbst an die Nase fassen.

Prepaid-Fahrkarten gekauft, aber Tariferhöhung verpasst (Anruf): Die Tochter meiner Lebensgefährtin fuhr mit der Bahn zum Arzt und entwertete ordnungsgemäß ihr Ticket. Kontrolleure warfen ihr dann vor, es wäre nicht gültig und nimmt ihn weg. Sie müsse 60Euro Strafe zahlen. Wir hatten über die Sommerferien die Fahrpreiserhöhung nicht mitbekommen. Trotzdem ist es eine Unverschämtheit, sie so zu behandeln, sie hat zu Hause Rotz und Wasser geheult und war völlig verunsichert. Schließlich waren die Fahrscheine doch bezahlt und entwertet. So kann man nicht mit Kunden umgehen, die sauber vorgegangen sind. Das ist eine einzige Katastrophe, was die hier in Görlitz machen, das habe ich noch nirgends so erlebt. Es sieht für mich nach purem Nebenerwerb aus.

Abokarte vergessen, Kind kam völlig eingeschüchtert nach Hause (Facebook): Ich bin nicht überrascht, was die Firma Dussmann angeht. Wir haben letztes Jahr bei unserem Sohn selbst die Erfahrung machen dürfen: Abokarte vergessen, zwei halbstarke Kontrolleure spielen sich auf, unser Kind kam geschockt und eingeschüchtert nach Hause und das alles wegen 7 Euro.

Aus Versehen alten Fahrschein gegriffen, 60 Euro Strafe (Facebook): Meine Tochter hatte zwei Fahrscheine dabei. Einen alten 4er-Fahrschein, wo noch eine Fahrt frei war und einen Einzelnen schon entwertet. Diesen hat sie aus Versehen gegriffen und abgestempelt. Zack Kontrolleur da und gleich meine 11-jährige Tochter zusammengestaucht und sie angemeckert, dass sie in Tränen ausgebrochen ist und nicht mehr erklären konnte, dass sie einen falschen Fahrschein gegriffen hat, obwohl sie den anderen mit hatte. Einfach eine Frechheit, das Kind nicht zu Wort kommen lassen.

In die falsche Bahn gestiegen, beim Aussteigen von Kontrolleur festgehalten (Leserbrief): Neu in Görlitz stieg ich in der Berliner Straße in die Tram. Am Bahnhof bemerkte ich, die falsche Linie gewählt zu haben. Ich stieg schnell aus, um zum Demianiplatz zu fahren. Ein Mann stieg mit mir aus: ein Kontrolleur. Zuvor saß der Uniformierte vor mir, als ich versuchte, einen Fahrschein zu ziehen. Mit der linken Hand hielt ich mich fest und versuchte mit der rechten den Automaten zu füttern. Wegen eines Oberarmbruchs lag der Arm sichtbar in einer schwarzen Schlinge. Es gelang mir nicht, den Arm auf die Höhe zu heben, um das Geldstück einzuwerfen. Es fiel zu Boden. Eine Frau hob es mir auf. Dann bemerkte ich den Richtungswechsel der Bahn, die nicht nach rechts, sondern nach links fuhr. Vorsichtig stieg ich aus, denn auch der Fuß war lädiert. Tatsache war, ich hatte noch keinen Fahrschein. Aber der Kontrolleur hat meinen Versuch am Automaten beobachtet. Von Hilfe keine Spur. Meine Erklärung beachtete er nicht. Ich habe die 60Euro gezahlt, um des Rechtsfriedens willen.