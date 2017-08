Kinder zeigen ihre Arbeiten aus dem Wald In der Tharandter Kuppelhalle werden derzeit Kinderwerke gezeigt. Diese entstanden während einer Waldwoche.

Derzeit sind Arbeiten von Kindern in der Kuppelhalle Tharandt zu sehen. © Andreas Weihs

In der Kuppelhalle Tharandt ist derzeit eine besondere Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel „Wald, Kinder, Kunst“ gibt es Arbeiten von Kindern zu bestaunen. Sieben Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren waren in einer Projektwoche im Wald kreativ, erzählt Verena Eichhorn vom Unternehmen Händewerk aus Freital. Sie hatte die Idee zu der Waldwoche. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Es entstanden Objekte im Wald, dabei wurden die Farben des Waldes ergründet, Zeichenkohle selbst hergestellt und anschließend damit gezeichnet“, erklärt sie. Außerdem wurden Wassergeister zum Leben erweckt und vieles mehr mit den Kindern ausprobiert. Von den Arbeiten im Wald sind nun in der Kuppelhalle Fotos zu sehen, ebenso Zeichnungen und gemalte Bilder. Wer sich die Werke der Kinder ansehen möchte, der hat noch bis zum 22. Oktober Gelegenheit dazu, immer montags bis donnerstags von 13 bis 18 Uhr. (SZ/ves)

zur Startseite