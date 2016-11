Kinder wünschen sich mehr als Nudeln mit Tomatensoße Ein Sproitzer Gastronom ruft zu einem Wettbewerb auf und erfährt, was Kinder gern essen. Das ist ihm eine Belohnung wert.

Holger Theurich vom Sproitzer Dorf überbringt als Räuber Sachsenplotz eine Urkunde an die Kinder im Hort der Grundschule See (links) und den „Kleinen Strolchen" in Rietschen. Beide Einrichtungen beteiligten sich an einem Gewinnspiel zum Mittagessen.



Abwechslungsreich und schmackhaft, so wollen die Kinder ihr Mittagessen. Dabei kann Gesundes, Süßes und Herzhaftes vertreten sein. Das ist das Fazit, dass der Inhaber des Sproitzer „Dorfkruges“ nach seiner Befragung von Kindereinrichtungen zieht. 26 Kindergärten und Schulhorte hatte Holger Theurich angeschrieben, mit der Bitte, dass die Kinder einen Essenplan aufstellen, der Gerichte für vier Wochen beinhaltet. „Aus 18 Einrichtungen bekam ich die ausgefüllten Speisepläne zurück und für mich als Gastronom ist es erstaunlich, wie breit gefächert die Wünsche der Kinder so sind.“

Natürlich fehlten bei keiner Einrichtung die Klassiker im Kinderessen wie Nudeln mit Tomatensoße, Schnitzel, Pommes, Plinse, Grießbrei oder Milchreis. „Aber auch typische Gerichte für Erwachsene waren darunter. Der Seer Hort wünschte sich beispielsweise Rinderroulade mit Kartoffelklößen und Rotkraut. Aber auch Cordon bleu las ich auf dem Plan“, ergänzt der Gastronom.

Die Roulade gab aber nicht den Ausschlag, dass die Hortkinder für ihren Speiseplan eine Extra-Belohnung bekamen. Denn für zwei Teilnehmer hatte Holger Theurich jeweils einhundert Euro und eine gemeinsame Vesper mit Kakao und Kuchen ausgelobt. Aus dem Topf der Einsendungen wurden der Schulhort in See und die Kindereinrichtung in Rietschen gezogen. Die „Kleinen Strolche“ in Rietschen sind genauso wie die Seer Hortkinder vom Räuber „Sachsenplotz“ aufgesucht worden, in dessen Gestalt Holger Theurich Geld und Urkunde überreichte. Die vier- bis sechsjährigen Rietschener freuten sich über den „Hunderter“, der für die Einrichtung ausgegeben wird. Gabriele Herrmanneck sagte, dass der Anspruch aller Erzieherinnen ist, die Kinder zu einer gesunden Ernährung zu erziehen. „Bei uns gibt es viel Obst, das dankenswerterweise die Eltern zur Verfügung stellen. Erst kürzlich haben wir ein Projekt durchgeührt, in dem es um gesunde Lebensweise und Ernährung ging“, sagt die Erzieherin der Bienengruppe. Das spiegelt sich auf dem selbst formulierten Speiseplan wider. Neben Milchreis und Plinse führen die Mädchen und Jungen auch Gemüsetaler mit auf. Das sind mit zerkleinertem Gemüse gefüllte Medaillons. „Eine der Lieblingsspeisen unserer Kinder“, ergänzt die Erzieherin.

Für Holger Theurich, der eine mobile Essenversorgung außer Haus anbietet, sind diese Pläne der Kinder sehr aufschlussreich. Denn die 120 Essenportionen, die täglich den „Dorfkrug“ verlassen, konsumieren vorwiegend Senioren. Mit den Schließungen der Schulküchen in Klitten und Mücka zum Jahresende, will Holger Theurich bei den Kindern fester Fuß fassen. Probegekocht hat er bereits diese Woche für die Kitas in Klitten und Mücka, sagt er.

