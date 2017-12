Kinder werden zu Sammeldrachen Die Kita Falkenhain beteiligt sich an einem Umwelt-Projekt und bekommt für leere Kartuschen nicht nur grüne Punkte.

Die Kita Falkenhain macht mit beim Projekt „Sammeldrache“. © privat

Falkenhain. In der Kindertagesstätte Falkenhain steht seit Kurzem eine große, grüne Umwelt-Box. Und der darauf aufgedruckte Drache ist Programm, denn die Kinder beteiligen sich am Projekt „Sammeldrache“ des Umweltdienstleisters Interseroh. Leere Druckerpatronen, Tonerkartuschen und alte, aber noch gebrauchsfähige Handys können in die Box eingeworfen werden. Wenn die Box voll ist, wird sie von Interseroh abgeholt. Die leeren Patronen werden dann gereinigt und anschließend wiederverwendet, so werden Rohstoffe gespart. Auch die Handys werden recycelt. Durch das Projekt sollen die Kinder mit dem Thema Umweltschutz vertraut gemacht werden. Zusätzlich bekommen sie dafür grüne Umweltpunkte, die sie dann gegen Spielzeug, Sport- oder Bastelmaterial eintauschen können. (SZ)

