Kinder vermisst Der Zufall kam der Familie sowie der Polizei bei der Suche nach zwei Jungs aus Langenwolmsdorf zu Hilfe. Über Nacht waren beide verschwunden geblieben.

Bei der Suche nach den beiden Jungen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. © Symbolfoto Marko Förster

Zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren waren am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr verschwunden. Da sie ihre Familie in Langenwolmsdorf im Streit verlassen hatten und niemand wusste, wohin sie gelaufen waren, wurden sie als vermisst gemeldet. Erschwerend kam hinzu, dass der Neunjährige auf Medikamente angewiesen ist.

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 4 weiter Betrunkener Unfallfahrer schläft auf dem Feld Bannewitz. Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde fanden am Dienstagmorgen einen Motorradfahrer (41) schlafend auf einem Feld. Er hatte zwei Stunden zuvor betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und war geflüchtet. Gegen 5.30 Uhr war der 41-Jährige mit einem 40-Jährigen auf einer Honda auf der S191 aus Richtung Dresden-Prohlis in Richtung Freital gefahren. An der Kreuzung zur B170 kippte das Motorrad um. Ein Zeuge sowie die Besatzung eines hinzukommenden Rettungswagens eilten zu Hilfe. Sie richteten das Motorrad auf und halfen den Männern, aufzustehen. Der Fahrer der Honda setzte sich plötzlich auf die Maschine und fuhr davon. Sein Sozius blieb mit leichten Verletzungen zurück. Polizisten suchten nach dem geflüchteten Motorradfahrer. Sie konnten die Honda gegen 7.30 Uhr auf einem Feldweg an der Kohlenstraße (K9016) ausfindig machen. Als sie näher herantraten, sahen sie den 41-Jährigen neben der Maschine liegen und schlafen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,88 Promille. Eine Blutentnahme und die Einziehung seines Führerscheins waren die Folge. Verletzt hatte sich der Mann beim Unfall nicht. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Einbruch in Vereinsheim Altenberg. Unbekannte drangen zwischen Sonntag und Montag gewaltsam in das Schützenhaus an der Bielatalstraße in Bärenstein ein. Sie schlugen im Vorraum eine Glasscheibe ein, wodurch sie in einen Vereinsraum gelangten. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und stahlen letztlich rund 30 Euro Bargeld. Mit etwa 1000 Euro hinterließen sie jedoch einen ungleich höheren Sachschaden. Kollision beim Rückwärtsfahren Neustadt. Ein 86-jähriger Ford-Fahrer stieß am Dienstagvormittag beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke auf der Bischofswerdaer Straße in Neustadt gegen einen verkehrsbedingt haltenden Skoda (Fahrer 44). Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 2800 Euro. Beim Ausparken gerammt Bad Schandau. Der Fahrer (56) eines Wohnmobils Fiat stieß am frühen Dienstagmorgen beim Ausparken aus einer Parklücke an der Kirnitzschtalstraße in Bad Schandau gegen einen dahinter parkenden Toyota. An den Fahrzeugen entstand Schaden von rund 2000 Euro.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen waren die beiden Jungs bis zum Abend nicht zu finden. Die Polizei setzte sofort alles in Bewegung. Neben der Prüfung möglicher Anlaufadressen kamen auch ein Fährtenhund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Fährte endete am Langenwolmsdorfer Bahnhaltepunkt, weswegen sich der Suchradius deutlich erweiterte. Leider führten alle Maßnahmen auch in der Nacht nicht zum Aufgriff der Kinder, so die Polizei.

Am Mittwochvormittag sollte dann der Zufall weiterhelfen. Ein Verwandter der Familie, dem das Fehlen der Jungen bekannt war, meinte, sie auf dem Weg zwischen Stolpen und Langenwolmsdorf erkannt zu haben. Sofort machten sich Beamte auf den Weg. Sie konnten die beiden wohlbehalten aufgreifen. Wieder vereint, so berichtet die Polizei, fiel sich die Familie unter Tränen in die Arme. (szo)

