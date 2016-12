Kinder und Senioren backen Plätzchen

Oh, es riecht gut: Das Maskottchen „Pirnchen“ der städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) hat jetzt Kinder einer Sonnensteiner Kindertagesstätte sowie Senioren eingeladen, um gemeinsam in der WGP-Begegnungswohnung Plätzchen zu backen. Dabei entstanden viele süße Leckereien. Nach Aussage der WGP ist „Pirnchens Weihnachtsbäckerei“ inzwischen zu einer kleinen Tradition in der Vorweihnachtszeit geworden.

Ziel der gemeinsamen Naschwerk-Produktion ist es, die jüngsten Bewohner des Stadtteils Sonnenstein mit älteren Menschen zusammenzubringen, damit sie ein paar nette Stunden verleben. Unterstützt wird die WGP dabei tatkräftig vom Verein „Atze“, der seinen Sitz im soziokulturellen Zentrum auf dem Sonnenstein hat. Die Weihnachtsbäckerei findet seit jeher in der WGP-Begegnungswohnung im Haus Remscheider Straße 9 statt. Diese Wohnung verfügt unter anderem über eine komplett eingerichtete Küche und kann von Mieter der Wohnungsgesellschaft beispielsweise für Familienfeiern und andere Veranstaltungen genutzt werden. (SZ/mö)

