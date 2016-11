Kinder- und Jugendpsychiatrie zieht nach Chemnitz Weil Ärzte fehlen, ist die Versorgung in Mittweida nicht mehr möglich. Das soll aber keine Dauerlösung sein.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wird ab dem 1. Dezember am Standort Chemnitz konzentriert. Doch die ärztlichen Dienste werden vollständig von der Betreiberin, der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH (LMK), gesichert. © André Braun

Dem Landkreis ist es nicht gelungen, ausreichend Ärzte für den Fortbetrieb der vollstationären Betreuung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Mittweida zu gewinnen. Zwar zeichnen sich laut Kreissprecher André Kaiser nach intensiver Suche mit Hilfe von Personalvermittlern, auf Portalen und bei Ausschreibungen erste Erfolge ab, doch genügen diese nicht für eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung in Mittweida.

„Die KJP wird deshalb ab dem 1. Dezember am Standort Chemnitz konzentriert und damit in der Großstadt über den 30. November hinaus bestehen bleiben“, teilte Kaiser am Freitag mit. Die ärztlichen Dienste würden dann vollständig von der Betreiberin, der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH (LMK), gesichert. Bis zum 30. November werden die Nachtdienste noch durch das Klinikum Chemnitz abgedeckt. Dies ist nach Kaisers Aussage aber in Zukunft in dieser Form nicht mehr möglich.

„Das Wichtigste war zunächst, den Weiterbetrieb der KJP zu sichern, jetzt folgen die weiteren Schritte für eine dauerhafte und langfristige Sicherung der Versorgung in diesem Bereich“, erklärt Landrat Matthias Damm. Zu weiteren Details wolle sich der Landkreis später äußern.

Seinen Sprecher ließ er mitteilen, dass ab dem 1. Dezember in Mittweida eine tagesklinische Versorgung für bis zu elf Patienten angeboten wird. „Derzeit in Mittweida vollstationär betreute Kinder und Jugendliche werden bis zum 30. November nach Chemnitz verlegt. Deren Versorgung ist demnach nahtlos gesichert. Alle Therapien werden wie geplant fortgeführt“, so André Kaiser.

Trotz der begrenzten Bettenzahl an einem Standort gebe es Entlassungen von Patienten nur dann, wenn die Therapie bis zum 30. November vollständig abgeschlossen ist. Die Eltern der Patienten sowie umliegende Ärzte und Therapeuten würden über diese Maßnahmen entsprechend informiert. Kaiser betont, dass die Konzentration auf Chemnitz nur vorübergehend sein soll.

Weil es sich um eine zeitliche begrenzte Leistungseinschränkung handele, bleibe der Personalbestand der LMK „zunächst unberührt“. „So werden beispielsweise Mehrstunden abgebaut“, teilte Kaiser mit. Ziel sei es, die vollstationäre Versorgung in Mittweida schnellstens wieder aufzunehmen und dem genehmigten Bettenplan für die beiden Standorte Mittweida und Chemnitz zu entsprechen.

zur Startseite