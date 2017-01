Kinder und Jugendliche an die Macht Als eine der ersten Kommunen Ostsachsens bekommt Neukirch einen Jugendbeirat. Themen, die bewegen, gibt es genug.

Unter anderem Candy Winter vom Jugendhaus Neukirch wird den Jugendbeirat fachlich betreuen. © Carmen Schumann

Was erwarten Jugendliche in Neukirch von ihrer Gemeinde? Kaum etwas anderes, als sich auch Erwachsene wünschen. Zum Beispiel ausreichend Licht auf den Straßen, wenn sie jetzt früh zur Schule gehen. Sichere Radwege. Und eine öffentliche Toilette im ehemaligen Rittergut. Das ergab eine Befragung unter Neukircher Jugendlichen, sagt Christian Schäfer vom Jugendverein Valtenbergwichtel. Jugendliche stellen aber nicht nur Forderungen. Sie schätzen es auch, wenn die Gemeinde viel Geld ausgibt, um die Oberschule zu sanieren.

Die Befragung im vergangenen Jahr war ein erster Schritt, um in Neukirch einen Jugendbeirat ins Leben zu rufen. Er soll die Belange junger Leute vertreten und deren Wünsche an den Gemeinderat herantragen. Was die jungen Leute auf die Agenda setzen, muss im Gemeinderat behandelt werden. Umgekehrt muss auch der Jugendbeirat Themen diskutieren, die vom Gemeinderat an ihn herangetragen werden.

Der Jugendbeirat soll in diesem Jahr gewählt werden. Zehn bis zwölf Kinder und Jugendliche sollten ihm angehören. Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre, die in Neukirch leben. Ab welchem Alter Kinder an der Wahl teilnehmen dürfen, ist eine der Fragen, die die Vorbereitungsgruppe noch entscheiden muss. Ihr gehören acht Schüler im Alter zwischen 13 und 17 Jahren an. Fachlich angeleitet werden sie von Candy Winter und Christian Schäfer. Beide sind pädagogische Mitarbeiter im Jugendhaus Neukirch.

Am 28. Januar gibt es ein erstes Treffen der Schüler mit dem Gemeinderat. Dort werden sie das Vorhaben den Abgeordneten vorstellen. Dann sollen die weiteren Schritte bis zur Wahl des neuen Beirates beraten werden. Die Idee entstand im vergangenen Jahr im Rahmen einer Zukunftswerkstatt.

Mit diesem Vorhaben gehört Neukirch zu den Schrittmachern in Ostsachsen. Ein ähnliches Projekt verwirklicht das Steinhaus Bautzen für die Kreisstadt. (SZ/ir)

