Kinder- und Jugendhaus wird zum „Ambos“ Ab Donnerstag sind Besucher wieder willkommen. Die können sich an einem kleinen Wettbewerb beteiligen.

Werkstattleiter Lutz Grosse von der Ausbildungsgesellschaft Metalltechnik in Heidenau schraubt den neuen Namen an das Kinder- und Jugendhaus auf der Heidenauer Siegfried-Rädel-Straße. Ab Donnerstag ist das Haus wieder offen. © Norbert Millauer

Heidenau. Das kommt dabei raus, wenn man mit Buchstaben spielt. Norbert Rokasky nahm die drei Buchstaben seiner Firma, Ausbildungsgesellschaft Metalltechnik – AMS – schüttelte sie, fügte zwei dazu und bekam Ambos raus. Der richtige Amboss schreibt sich zwar mit zwei S, aber Rokasky wollte beim Kinder- und Jugendhaus nicht zu sehr nur an Metall denken. Die Besucher des Hauses können sich nun ihren eigenen Reim auf Ambos machen. Am 1. Februar öffnet das Haus auf der Siegfried-Rädel-Straße nach einem Monat wieder.

Geschlossen ist schnell, wer weiß wann wieder geöffnet wird. So dachten im Dezember viele, als das Kinder- und Jugendhaus schloss. Der bisherige Träger, das CJD hatte es abgegeben, der neue, die Ausbildungsgesellschaft Metalltechnik übernahm es offiziell zum 1. Januar. Doch so ein schneller Wechsel war praktisch nicht machbar, da die Entscheidung über die Vergabe an die AMS erst Ende November gefallen war. Zwar wollten die Stadt als Eigentümer und die AMS so schnell wie möglich wieder öffnen, dass es nun doch schon zum 1. Februar ist, daran glaubte kaum jemand.

Dafür ist das Haus auch erst einmal noch kaum verändert. Lediglich ein paar Wände werden frisch gestrichen. Stadt und AMS haben sich für die teuerste und am längsten dauernde, aber auch beste Variante entscheiden: Eine Komplettsanierung. Bis Ende Februar will die Stadt die Fördermittel dafür beantragen. Wann dann für wie lange noch einmal geschlossen werden muss, wird später entschieden.

Für die jungen Leute ist erst einmal wichtig, dass das Haus wieder für sie offen ist. Für viele ist es wie ein Zuhause. Das hatten sie im November, als noch nicht klar war, wie es weiter geht, mit zum Teil drastischen Worten beschrieben. „Hier kann man über seine Sorgen reden“, sagte Jasmin damals. Lina würde ohne das Haus heulen. Das muss sie nun nicht.

Mit der schnellen Wiedereröffnung haben Stadt und Träger ihr Versprechen eingelöst. Neben den regulären Öffnungszeiten wird für die Winterferien noch an speziellen Angeboten gearbeitet. Derzeit wird noch ein weiterer Mitarbeiter gesucht. Es soll in der Regel abgesichert werden, dass zwei Personen den Besuchern zur Verfügung stehen. Erstens weil das Haus groß ist, zweitens weil es voll sein soll, sagt Rokasky.

Die ersten, die am Donnerstag das Haus nutzen werden, sind alte Bekannte: Das Begegnungscafé, in dem sich jeden ersten Donnerstag langjährige und neue Heidenauer treffen, kehrt zurück. Künftig soll das Haus enger mit anderen zusammenarbeiten, mit dem Kinder- und Jugendhaus Faktotum zum Beispiel, Vereinen und den Schulen. Rokasky will nicht gelobt werden. Wenn das Haus gut besucht wird, ist ihm das Lob genug. Freuen würde er sich, wenn der Name Ambos einen kleinen Wettbewerb um die pfiffigste Deutung auslöst. Sein Beitrag: Alle miteinander besonders optimistisch sein.

Öffnungszeiten: Montag 14 bis 18 Uhr (außer 1. Montag im Monat), Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr Krabbelgruppe, Freitag 14 bis 19 Uhr, jeden ersten Sonnabend im Monat 14 bis 18 Uhr

