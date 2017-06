Kinder- und Jugendbibliothek startet in den Buchsommer Neue Bücher und eine besondere Aktion sollen in der Ferienzeit Lust aufs Lesen machen.

Frau Lehmann, Sie sind die Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek. Auch in Ihrem Haus startet jetzt der „Buchsommer“ . Was hat es damit auf sich?

Der Buchsommer ist eine Aktion, die der Deutsche Bibliotheksverband ins Leben gerufen hat und die vom Sächsischen Kultusministerium gefördert wird. Beiden Institutionen geht es darum, Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 16 Jahren für das Lesen zu begeistern. Denn leider lässt gerade in dieser Altersgruppe das Interesse für Literatur nach. Speziell soll auch Jungen auf diese Weise das Lesen schmackhaft gemacht werden.

Wie macht man aus Nicht- oder Wenig-Lesern Bücherwürmer?

Durch die Aktion Buchsommer sollen junge Leute in die Bibliotheken gelockt werden, die den Weg dorthin sonst eher nicht finden. Alle, die an der Aktion interessiert sind, melden sich bei uns in der Kinder- und Jugendbibliothek in Bautzen kostenlos an. Sie erhalten dann einen Clubausweis und ein Logbuch, in dem die ausgeliehenen Bücher vermerkt werden. Bei der Abgabe müssen die neu gewonnenen Leser drei Fragen zu den gelesenen Büchern beantworten. Dadurch kann festgestellt werden, ob sie das Buch auch wirklich gelesen und verstanden haben. Die Mühe lohnt sich aber, denn zum Abschluss der Aktion gibt es für alle Teilnehmer eine Party, bei der sie ein Zertifikat erhalten und auch schöne Preise gewinnen können. Deutschlehrer können den Schülern für das Zertifikat eine gute Note eintragen.

Von wann bis wann läuft die Aktion?

Der Buchsommer startet am Montag, dem 12. Juni um 14.30 Uhr bei uns in der Bibliothek. Junge Leute, die hier an der Arbeitsgemeinschaft „Buchwerkstatt“ teilnehmen, werden feierlich ein Band durchschneiden und alle Interessenten mit unseren speziell für den Buchsommer angeschafften Neuerwerbungen bekannt machen. Dabei handelt es sich um über 100 Bücher, die ein breites Spektrum an Interessenskreisen abdecken. Von Comics über Krimis bis hin zu Romanen, Fantasygeschichten und Sachbüchern ist für jeden Geschmack, und zwar sowohl für Jungen, als auch für Mädchen, etwas dabei. Der Buchsommer läuft zwei Monate und endet mit den Sommerferien. Das Datum für die Abschlussparty steht noch nicht fest. Auf alle Fälle findet sie Anfang September statt.

Was geschieht mit den neu erworbenen Büchern?

Wir sind sehr froh, dass wir mit den von den Initiatoren zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln Neuerwerbungen für unsere Bibliothek anschaffen konnten. Während des Buchsommers können sie nur von den Teilnehmern der Aktion ausgeliehen werden, danach dann von allen Bibliotheksnutzern.

