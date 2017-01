Kinder-Tobetag in Radeberg Die alte Turnhalle an der Pulsnitzer Straße erlebt eine neue Idee. Und daran werden nicht nur die „Kleinen“ ihren Spaß haben.

Bei Kinder-Tobetagen ist immer mächtig viel los. © Jens Trenkler

Ein Wochenende vorm Computer? Am 4. und 5. Februar wird der Radeberger Nachwuchs darauf wohl sogar freiwillig verzichten! Denn Michael Weber, der für die Stadt sowohl das Bürgerhaus als auch die alte Turnhalle an der Pulsnitzer Straße vermarktet, kann dann mit einer ungewöhnlichen Idee punkten: dem ersten Kinder-Tobetag in Radeberg!

Ein bunter Park wird dann in der Halle „wachsen“. Ein Park aus Hüpfburgen, Riesenrutschen und Kletterbergen. „Ein einzigartiges Spaß-Eldorado für alle Altersklassen“, kommt Michael Weber regelrecht ins Schwärmen. Und verrät, dass hier nicht nur die „Kleinen“ ihren Spaß haben werden, sondern auch die „Großen“ etwas davon haben. Einerseits können sie einfach mittoben – andererseits könnten sie auch mal „für einige Stunden abschalten und entspannen, während die Kinder toben“, findet der Bürgerhaus-Chef. Und natürlich, fügt er an, ist auch an die ganz Kleinen gedacht. Denn es wird auch einen Kleinkinderbereich geben, sagt er. Und weil toben ja auch hungrig und durstig macht, ist auch fürs Kulinarische gesorgt, schiebt Michael Weber gleich noch hinterher.

Geöffnet ist das Tobe-Paradies in der alten Turnhalle dabei am Sonnabend, dem 4. Februar von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag dann zwischen 12 und 18 Uhr.

Tagestickets gibt es für Kinder für acht Euro, Erwachsene zahlen drei und Rentner zwei Euro. Mit Ermäßigungs-Gutscheinen reduziert sich der Preis jeweils um einen Euro. Die Gutscheine sind in Kindergärten, Schulen und vielen Geschäften erhältlich. Infos: Telefon: 0177 4339227.

