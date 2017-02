Kinder sprengen Automaten

Zusammenstoß beim Abbiegen Coswig. Die Fahrerin (35) eines Audi sowie der Fahrer (43) eines Ford befuhren am Montagmorgen gegen 8 Uhr die Kötitzer Straße in Richtung Naundorfer Straße. Nach der Grenzstraße wollte die 35-Jährige nach links in ein Grundstück einbiegen und blinkte entsprechend. Sie musste jedoch wegen Fußgängern auf dem Gehweg warten. Als sie letztlich zum Abbiegen anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford, der seinerseits links am wartenden Audi vorbei fahren wollte. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Unfall ohne Verletzte Großenhain. Ein VW (Fahrer 56) war am Montag gegen 10.15 Uhr auf der Straße Am Bobersberg unterwegs und wollte nach links auf die Bobersbergstraße abbiegen. Dabei stieß der 56-Jährige mit einem dort in Richtung Weßnitzer Straße fahrenden Mercedes (Fahrerin 61) zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an beiden Autos summiert sich insgesamt auf ca. 4.000 Euro.

Batterien gestohlen Priestewitz. Unbekannte begaben sich im Verlauf des Montags zu einem Firmengelände an der Straße Am Kaßberg im Priestewitzer Ortsteil Lenz. Dort bauten sie an einem Lkw zwei Batterien aus und stahlen diese. Der Wert des Diebesguts wird mit etwa 240 Euro angegeben.