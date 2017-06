Kinder-Spielleute sind Sachsenmeister Der Nachwuchs kam gemeinsam mit den Radebergern aufs Siegerpodest bei den Landes-Meisterschaften in Markkleeberg.

Der Nachwuchs-Spielmannszug schaffte bei den Landesmeisterschaften dieselbe Punktzahl wie die Radeberger: Doppelsieg! © privat

Das gab es noch nie in 27 Jahren bei den Landesmeisterschaften der Spielleute: Bei den Nachwuchszügen kamen zwei Teams auf die gleich Punktzahl: die 20 Kinder aus Zabeltitz und die 32 aus Radeberg. Nach kurzer Verwirrung entschied die Jury am Wochenende in Markkleeberg, beiden den ersten Platz zuzuerkennen. Auf Rang drei kam Kleinröhrsdorf. Klarer war die Reihenfolge aber unter den Erwachsenen. Hier holten sich die Radeberger souverän den ersten Platz vor Zabeltitz und Mutzschen.

„Nach der Pflicht lagen wir noch vorn, doch bei der Kür haben wir bisschen eingebüßt“, so Kati Müller vom Spielmannszug Zabeltitz. Doch am Ende sei man zufrieden und habe seine Bestleistung abrufen können. „Wir boten eine gute Show und haben den meisten Beifall bekommen“, so Müller. Bei der Musik gehe der Trend hin zu modernen Stücken, vor allem Filmmusik. Klassisches werde weniger geboten. Doch am wichtigsten bleibt das notengerechte Spiel, sagt Kati Müller. Bei seiner Rückkehr am Sonntag wurde der Spielmannszug mit Böllerschüssen empfangen.

