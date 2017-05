„Kinder sollen wissen, was auf den Tisch kommt“ Viele Kitas und Grundschulen sind Stammgäste im Grünen Klassenzimmer. Neue Ideen sollen noch mehr Besucher anlocken.

Ein heller Raum mit großem Tisch, rundherum ausgestopfte Tiere vom Reh bis zum Bussard: Wer ins Grüne Klassenzimmer nach Raden kommt, betritt eine Mischung aus Heimatkunde- und Biologie-Kabinett. Und tatsächlich lernen hier Schüler etwas über Umwelt und Natur. Aber nicht nur die, wie Projektkoordinatorin Inghild Böhme im Gespräch mit der SZ erzählt.

Frau Böhme, hier sieht es sehr nach Bio-Unterricht aus. Warum sollten Kitas und Schulen dafür Raden kommen?

Weil wir nicht nur Theorie machen, sondern Kindern und Jugendlichen Natur anschaulich nahebringen wollen. Nehmen Sie zum Beispiel eins unserer drei neuen Projekte, zu dem auch ein Besuch bei der Agrargenossenschaft Görzig gehört. Kinder sollen wissen, wie aufwendig es ist, bis ein Glas Milch auf dem Tisch steht.

Was sind das für neue Projekte?

Eins beschäftigt sich wie gesagt mit Tier- und Pflanzenproduktion. Ein zweites neues Projekt dreht sich um das Thema Trink- und Abwasser, da fahren wir zum Trinkwasserzweckverband nach Frauenhain. Bei Projekt Nummer drei steht der Wald im Fokus, da gibt der Förster vom Sachsenforst draußen in der Natur Anschauungsunterricht.

Für welche Klassen ist das gedacht?

Das ist unterschiedlich, die Inhalte sind auf die jeweiligen Altersstufen zugeschnitten. Mit jüngeren Kindern geht es im Wald zum Beispiel darum, Baumarten zu erkennen. Ältere Schüler lernen, das Volumen von Holzstapeln zu bestimmen oder messen pH-Werte im Waldboden.

Eröffnet 2009 zurück 1 von 4 weiter Das Grüne Klassenzimmer ist ein Projekt der Leuchtpunkt gGmbH, einer Tochterfirma der Gemeinde Röderaue. Die Einrichtung befindet sich im Ortsteil Raden und existiert seit 2009. Kooperationen gibt es unter anderem mit dem Sachsenforst, der Sägemühle Raden und einigen weiteren Einrichtungen in der Gegend.

Also keine reine Bespaßung?

Als ich die Projekte entwickelt habe, war mein Ziel, dass Lehrer damit an die Lehrpläne andocken können. Die Projekte können zum Beispiel in der 3. oder 4. Klasse, aber auch im Unterricht von Oberschulen und Gymnasien eingesetzt werden.

Wie wird das denn angenommen?

So lange läuft es ja noch nicht, aber wir haben schon einige Anmeldungen aus Gymnasien. Bisher haben uns ja vor allem Kitas und Grundschulen besucht, die kennen uns bereits. Aber viele andere kennen das Grüne Klassenzimmer nicht, und das wollen wir ändern. Ich habe aber auch noch andere Zielgruppen im Blick ...

Welche denn?

Senioren zum Beispiel. Viele unserer Projekte – zum Beispiel das Brotbacken – eignen sich ja nicht nur für Kinder.

Und Familien?

Die haben meist am Wochenende Zeit. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, an Veranstaltungen wie dem Naturtag am 7. Mai teilzunehmen. Auch da kann man das Grüne Klassenzimmer kennenlernen.

Es fragte: Eric Weser

