Kinder sollen mitbestimmen Bannewitzer Jugendliche haben Ideen und Wünsche gesammelt. Einige davon könnten Wirklichkeit werden.

Bannewitz. Ein Freibad, ein Kino, sichere Radwege, auch ein Jugendklub steht auf der Liste der Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus Bannewitz mit oben. Das ist das Ergebnis eines Aktionstags, der kürzlich in Bannewitz stattfand. In Workshops konnten sie dazu Ideen sammeln, was sie sich für ihre Heimatgemeinde wünschen. Über das Programm „Jugend bewegt Kommune“ sollen bald Vorschläge verwirklicht werden.

Das von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung begleitete Vorhaben hat vor allem das Ziel, bei jungen Leuten ein positives Demokratiebewusstsein zu fördern. Sie sollen unterstützt werden, aktiv zu werden und ihre Heimatgemeinde mitzugestalten.

„Der Weg ist das Ziel“, erklärt Hauptamtsleiter Heiko Wersig. Er ist zufrieden mit der Resonanz auf den Aktionstag. Die Ideenwerkstatt für Jugendliche war voll, bei der für Kinder wurden 14 von 20 Plätzen genutzt. Die Projekte ließen sich „aber nicht eins zu eins umsetzen“. So werde die Gemeinde kein Freibad oder Kino bauen.

Doch: „Wir suchen nach gemeinsamen Lösungen, dabei sollen die Kinder und Jugendlichen mit eingebunden werden“, betont Wersig. Am 17. Oktober sollen sie bei einem Treffen mit der Projekt-Steuerungsgruppe mitbestimmen. So könnte es Filmabende geben. Auch über einen Bäderbus wird nachgedacht, der Kinder direkt zu Bädern in der Region fahren könnte. (SZ/skl)

zur Startseite