Kinder singen für Kenia

Die Sternsinger der katholischen Kirchgemeinde machten unter anderem im Rathaus Station. Jedes Jahr wird mit der Aktion Geld für Projekte in Entwicklungsländern gesammelt. © Dietmar Thomas

Die Sternensinger haben ihre Spuren hinterlassen. 20 C+M+B 17 steht frisch angeschrieben über die Bürotür von Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. C, M und B, diese Abkürzung steht für „Christus mansionem benedicat“, auf deutsch „Christus segne dieses Haus“.

Die Sternsinger der katholischen Kirchgemeinde St. Johannes sind am Dienstag durch die Stadt gezogen. Das Landratsamt, das Rathaus, Sparkasse und VR-Bank waren die Stationen der Mädchen und Jungen, die zur Gitarre von Klaus-Peter Katzer sangen – und Spenden einsammelten. Diesmal für Kenia, in dem die Menschen vom Klimawandel bedroht sind. Auch Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer steckte einige Scheine in die Büchse.

Es ist das 59. Mal, dass die Sternsinger in ganz Deutschland unterwegs sind. Im vergangenen Jahr waren 46,2 Millionen Euro eingesammelt worden, sagte Pfarrer Andreas Jaster. Im Bistum Dresden-Meißen kamen rund 304 000 Euro zusammen. Die Kindergruppe der Pfarrei St. Johannes steuerte rund 2400 Euro bei. (DA/jh)

zur Startseite