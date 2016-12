Kinder-Silvester auf dem Weißen Hirsch

Wer kann am besten Eisstockschießen? Wer am schnellsten auf Bäume klettern? Der Konzertplatz Weißer Hirsch lädt am 31. Dezember zum Kindersilvester von 17 bis 21 Uhr ein. Geöffnet ist das Gelände schon ab 12 Uhr. Das Silvesterprogramm auf und neben der Eisbahn ist kostenfrei. Damit sich die Kleinen nicht erschrecken, wird nicht geböllert. (SZ/jv)

zur Startseite