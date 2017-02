Kinder sammeln achtlos weggeworfenen Müll

Teresa, Albrecht und Jonas (v. l.) mit ihrer „Beute“. © Bernhard Donke

Kreba-Neudorf. Bei ihrem Nachmittagsspaziergang mit Großmutter Elvira und Mutter Anke Urban haben Teresa (3), Albrecht (5) und Jonas (11) zwischen Kreba und Neudorf jetzt fleißig Müll gesammelt. Die Strecke entlang des Rad- und Fußwegs an der Staatsstraße 121 misst etwa 1,5 Kilometer. Und so fanden die Kinder hier auch entsprechend viel Müll, den Verkehrsteilnehmer offenbar auf der Straße, aber auch auf den Radweg geworfen hatten. Teresa, Albrecht und Jonas fanden Plaste und Papiertüten, Kaffeebecher, Fast-Food-Schachteln, leere Plastikflaschen, Unmengen an Zigarettenschachteln und vieles mehr. So waren dann auch schnell die beiden Plastetüten voll mit Müll. Den konnten die Sammler auf dem Bauernhof Ladusch in Neudorf fach- und umweltgerecht entsorgen.

Dass sich auf diesem relativ kurzen Straßenabschnitt so viel Müll ansammeln konnte, war für die drei Kinder und ihre Begleiterinnen ein starkes Stück und stieß bei allen fünf auf Unverständnis, wie es der elfjährige Jonas auch zum Ausdruck brachte. „Die vollen Verpackungen, ganz egal ob für Essen, Zigaretten oder Getränke, nimmt jeder mit ins Auto oder auch aufs Fahrrad. Sind die Verpackungen leer gegessen und getrunken werden sie als störend empfunden und einfach weggeworfen. Unbeachtet wie es dann in der Natur, in der Landschaft oder hier an den Straßen- und Wegesrändern aussieht.“ Und noch eine Sache gibt Jonas zu bedenken. „Der Müll könnte eventuell auch den Tieren schaden“, sagt er.

