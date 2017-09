Kinder profitieren von Firmenjubiläum 41 Firmen aus ganz Deutschland haben Geld gespendet. Nun bekommt der Großsedlitzer Spielplatz nicht nur eine neue Rutsche.

© Symbolfoto: dpa

Wenn einer Geburtstag hat, können sich die anderen freuen. Die Heidenauer Firma Susa feierte voriges Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Blumen und Geschenke wollte man nicht, stattdessen bat man um Spenden für den Heidenauer Spielplatz-Verein. Von dem Geld sollte ein öffentlicher Spielplatz in der Stadt ein Spielgerät erhalten. 41 Firmen aus ganz Deutschland haben den Wunsch erfüllt und 7 085 Euro gespendet. Das sind im Durchschnitt reichlich 170 Euro pro Firma. Von dem Geld, zu dem auch Verein und Stadt noch etwas dazugegeben haben, bekommt der Großsedlitzer Spielplatz eine neue Spielturmanlage mit Hängebrücke, Rutsche und Netzkletterstrecke. Eingeweiht und offiziell übergeben werden sie am 27. September.

In Heidenau gibt es derzeit sieben Spielplätze. Der an der Nuschkestraße wird noch dieses Jahr zur Mügelner Schatzkiste. Nächstes Jahr soll am Sportforum eine neue Skateranlage gebaut werden. (SZ/sab)

