Kinder pflanzen Geborgenheit Ein Vierteljahrhundert gibt‘s den Verein Frauenschutzhaus schon. Junge Bäumchen sollen daran erinnern. Eines steht in Elstra.

Geborgenheit heißt die Sommerlinde, die Andrea Siebitz vom Bautzener Frauenschutzhaus gemeinsam mit Vorschulkindern der Kita Elsternest jetzt in die Erde brachte. Lean griff stellvertretend für seine Spielgefährten zum Spaten. © Mathias Schumann

Der Spaten ist fast so groß wie Lean, doch der Knirps schippt fleißig. Schließlich braucht die junge Sommerlinde Erde zum Wachsen. Das Pflanzloch muss also gut verfüllt werden. Geborgenheit heißt das Bäumchen, das die Vorschulkinder der Kita „Elsternest“ gemeinsam mit Andrea Stiebitz vom Bautzener Frauenschutzhaus pflanzen. Als Zeichen gegen häusliche Gewalt an Frauen, Männern und Kindern. Ein kleines Schild, welches gleich neben der Linde steht, weist darauf hin.

Seit 25 Jahren gibt es den Bautzener Verein Frauenschutzhaus schon. Deshalb wollen die Mitglieder gern 25 Bäumchen in Städten und Gemeinden des Landkreises pflanzen. Ob sie das schaffen, weiß Beraterin und Sozialpädagogin Andrea Stiebitz noch nicht. In Wilthen und Kamenz schlagen seit ein paar Tagen bereits zwei Bäumchen Wurzeln. Letzterer – der den Namen Zukunft trägt – wurde im Rahmen des Neugeborenen-Empfangs gepflanzt. Die Sommerlinde in Elstra ist Nummer drei. Weitere Pflanzungen sind bereits geplant.

Gewalt leider vielerorts Alltag

In einer kleinen Feierstunde im Elstraer Rathaus brachte Andrea Stiebitz den Gästen – darunter auch Elstras Stadtoberhaupt Frank Wachholz sowie die Rammenauer und Pulsnitzer Bürgermeisterinnen Hiltrud Snelinski und Barbara Lüke – das Anliegen des Vereines nahe. Denn häusliche Gewalt ist oft ein Tabuthema. Aber eben leider vielerorts Alltag. Sie trifft oft Frauen, manchmal auch Männer.

Jene, die sie erleben, tun oft jahrelang alles, damit das Umfeld nichts merkt. „Bis Opfer häuslicher Gewalt den Mut finden, Hilfe zu suchen, dauert es oft sehr lange“, weiß die Beraterin. Und betroffen seien keineswegs nur sozial Schwache. Die Leidtragenden kommen aus allen Schichten und Altersklassen. Oft hätten sie kaum noch Selbstvertrauen und Hoffnung auf ein gewaltfreies Leben, so Andrea Stiebitz. Gewalt muss nicht immer körperlicher Art sein. Sie kann auch seelische Grausamkeit bedeuten, Herabwürdigung, Beleidigung. Alles mit dem Ziel, das Opfer klein zu machen.

Der Verein gibt aus Not- und Gewaltsituationen Geflohenen vorübergehend ein Zuhause und betreibt auch eine Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Dabei kooperieren die Helfer mit der Polizei, sozialen Einrichtungen, Ämtern und Behörden der Kreise Bautzen und Görlitz.

Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren

Er habe großen Respekt vor der Leistung des Vereins, so Frank Wachholz. Denn ohne ihn als ein wichtiges Mosaiksteinchen im Landkreis „wären sicher viele Menschen unglücklicher“. Im Vorfeld der Veranstaltung sei er immer wieder mal gefragt worden, warum gerade in Elstra ein Baum gepflanzt werde und ob man in der Stadt etwa ein besonderes Problem mit häuslicher Gewalt habe. Das habe man nicht. Aber es sei durchaus angebracht, die Öffentlichkeit zu dem Thema zu sensibilisieren.

Auch Hiltrud Snelinski sprach ihre Hochachtung aus. Im Übrigen glaube sie, dass es wohl keine Gemeinde gebe, in der es keine Probleme mit häuslicher Gewalt gebe. Barbara Lüke wies darauf hin, dass sich der wirtschaftliche Druck, unter dem die Menschen stehen und Ängste, sozial abzurutschen, häufig in der Familie entladen. Das sei noch nicht so im öffentlichen Fokus. Auch in Pulsnitz wolle man ein Jubiläums-Bäumchen pflanzen. Vielleicht schafft der Verein ja doch die avisierten 25.

Menschen, die unter sexueller, physischer oder psychischer Gewalt leiden, erreichen das Frauenhaus rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr unter Telefon 03591-45120.

