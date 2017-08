Kinder musizieren auf dem Obermarkt Das Gründungsjubiläum von Neusalza-Spremberg feiern schon die Jüngsten mit. Am Freitag hauen sie richtig auf die Pauke.

Mal so richtig auf die Pauke hauen und trommeln, Gitarre und Keyboard spielen, Trompete blasen und der Flöte Töne entlocken: All das ist am Freitag am Musikmobil in Neusalza-Spremberg möglich. Musikschüler präsentieren Proben ihres Könnens auf der großen Bühne. © Rafael Sampedro

Die Samba-Band der Kreismusikschule zieht am Freitagnachmittag durch die Straßen und Gassen von Neusalza-Spremberg. „Dabei sammeln die Musikanten die Bürger ein und nehmen sie mit auf den Obermarkt“, informiert Sven Rössel, Leiter der Kreismusikschule. Dort beginnt 17 Uhr ein rund zweistündiges Konzert, in dem sich die einzelnen Ensembles und Altersgruppen der Musikschule vorstellen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese Möglichkeit der Präsentation haben“, sagt der Musikschulleiter und bedankt sich ausdrücklich bei der Stadt, mit Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU) an der Spitze. „Neusalza-Spremberg ist die einzige Stadt im ganzen Landkreis, die die frühmusikalische Erziehung in ihren Kitas nicht nur fördert, sondern auch bezahlt“, lobt Sven Rössel. Mit dem Konzert will die Musikschule Danke sagen für diese Unterstützung, denn nicht überall werde frühmusikalische Bildung so wertgeschätzt wie hier, unterstreicht der Schulleiter.

Parallel zum Konzert besteht am Freitag, 18. August, die Möglichkeit, das neue Musikmobil der Kreismusikschule kennenzulernen. Dabei dürfen die Kinder viele verschiedene Instrumente ausprobieren und herausfinden, welches für sie geeignet wäre. Seit Juni ist dieses Mobil im Einsatz. Lehrer der Musikschule sind am Mobil die Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Instrumente und die Ausbildung an der Kreismusikschule.

