Kinder legen Feuer

Symbolbild © Uwe Soeder

Weißwasser. Zwei Kinder haben am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Hof eines leer stehenden Grundstück in Weißwasser ein Lagerfeuer angezündet, das von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Der Ort des Geschehens befand sich an der Grubenstraße / Ecke Jahnstraße.

Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz der SZ auf Nachfrage. Ein bezifferbarer Sachschaden sei nicht entstanden, da es sich um ein sehr kleines Feuer gehandelt habe. Die Kinder blieben unverletzt.

Die Polizei war vor Ort und nahm die Personalien der Kinder auf. Pro forma schrieben sie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Da es sich bei den Zündlern um unter 14-Jährige handelt, werde diese wohl später fallengelassen, so der Sprecher. Schließlich brachten die Beamten die Kinder zurück zu ihren Eltern. (szo/mrc)

