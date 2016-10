Kinder kosten mehr Die Elternbeiträge in Rothenburg und Hähnichen steigen erheblich. Das sorgt bei manchen für Unverständnis.

Im Kindergarten lernen Kinder mehr, als zu spielen. Die Erzieher prägen die Kleinen auch, fördern sie in den ersten Jahren und zeigen ihnen, wie man sich fair untereinander verhält. © dpa

Wie lange können Eltern auf dem Land diese Kosten stemmen? Das fragt Gemeinderat Toralf Friedrich vor Kurzem in die Runde. Die Hähnichener entscheiden in ihrer jüngsten Sitzung darüber, wie viel Geld Eltern künftig zahlen müssen, wenn sie ihren Nachwuchs in den Kindergarten vor Ort schicken wollen. Und zum Vorjahr gesehen steigen die Kosten erheblich. Um 24 Euro in der Kinderkrippe und 28 Euro im Kindergarten. Und das pro Monat.

Errechnet wird dieser Betrag anhand der Betriebskosten, die im Jahre 2015 angefallen sind, erklärt Andrea Gütlein. Sie ist bei der Rothenburger Stadtverwaltung unter anderem für den Bereich Kindergarten zuständig. Die Beiträge müssen jedes Jahr aufs Neue angepasst werden. Denn ein Gesetz gibt vor, wie viel Eltern für einen Platz im Kindergarten zuzahlen müssen. Im Bereich Kinderkrippe sind es zwischen zwanzig und 23 Prozent der Betriebskosten, die pro Platz anfallen. Für den Kindergarten müssen zwischen zwanzig und dreißig Prozent von den Eltern finanziert werden. Wie sehr eine Verwaltung dieses Intervall ausschöpft, entscheidet der zuständige Stadt- oder Gemeinderat.

Gründe für die höheren Betriebskosten nennt Andrea Gütlein mehrere. Zum einen spielen höhere Tarife eine Rolle, die in den kommenden Jahren an die Erzieherinnen gezahlt werden. Zum anderen ändert sich der sogenannte Betreuungsschlüssel. Das hat die Landesregierung beschlossen. Statt um 13 Kinder kümmert sich eine Erzieherin nun rein statistisch um zwölfeinhalb Kinder. Bald sollen es zwölf sein. Dadurch werden die Kleinen besser betreut, weil die Erzieher sich um weniger Kinder in einer Gruppe kümmern müssen und mehr Zeit haben. Doch dafür braucht es eben auch mehr Personal.

Die Gemeinde Hähnichen zahle nach Tarif und halte die vorgegebene Anzahl an Erziehern ein, erklärt Andrea Gütlein. „Der Kindergarten ist aber eine kleine Einrichtung“, sagt sie. „Wenn jemand krank wird und es Engpässe gibt, braucht es zusätzliches Personal, weil die Kinder deswegen nicht nach Hause geschickt werden können.“ Vielleicht könne einmal kontrolliert werden, ob die Heizung zum Gebäude passt, regt Gemeinderat Christoph Biele an. Das wäre eine Sache, welche die Gemeinde beeinflussen könne. Ansonsten ist klar geregelt, was in die Betriebskosten alles hineinzählt und was nicht. Folglich müssen sich die Gemeinderäte für die neuen Elternbeiträge entscheiden – auch wenn es schwerfällt.

Was ändert sich? zurück 1 von 2 weiter Rothenburg Kinderkrippe: bisher 172 Euro für neun Stunden Betreuung, neu: 190 Euro.

Kindergarten: bisher 93,60 Euro für neun Stunden Betreuung, neu: 100 Euro.

Hort: bisher 61,50 Euro, keine Änderung geplant, weil der Wert im Mittelbereich liegt. Hähnichen Kinderkrippe: bisher 193,30 Euro für neun Stunden Betreuung, neu: 217 Euro.

Kindergarten: bisher 90 Euro für neun Stunden Betreuung, neu: 118 Euro.

Nicht ganz so hoch wie in Hähnichen werden die Gebühren in Rothenburg ab dem 1. Januar 2017 sein. Hier müssen Eltern in der Kinderkrippe 18 Euro mehr zahlen pro Monat, im Kindergarten etwa 6,50 Euro. Im Gegenzug werden die Kleinen neun Stunden lang betreut. Dennoch schmerze diese Entscheidung, sagt Stadtrat Siegfried Schulz, wenn es darum gehe, einen Betrag zu erhöhen, bei dem es um Kinder gehe. Dem stimmt Reinhard Keller zu. „Wenn wir so etwas gegen Familien und Kinder beschließen, begünstigen wir auch, dass es weniger Geburten gibt“, sagt er.

Jedoch hängt in Rothenburg mehr von dem Beschluss ab, als zunächst gedacht. Die Stadt will den Sportkomplex an der Friedensstraße in den kommenden Jahren sanieren. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Um das Projekt zu finanzieren, muss die Stadt einen Kredit aufnehmen. Bevor das möglich ist, müssen sämtliche Einnahmequellen ausgeschöpft werden, erklärt Marlen Kolodziej, Fachbereichsleiterin für Bau und Finanzen. Wenn die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt sind, erhält Rothenburg eventuell keine Freigabe für den nötigen Kredit. „Das mag erst einmal wie eine Entscheidung gegen Kinder aussehen“, sagt Bürgermeisterin Heike Böhm (SPD). „Aber dafür leisten die Erzieher eine qualitativ hochwertige Arbeit und sind die Einrichtungen in gutem Zustand.“

Und dafür sollten Eltern auch zahlen, merkt CDU-Stadtrat Carsten Weber an. Sie sollten sich die Frage stellen, was ihnen ihr Kind wert ist. Immerhin handele es sich beim Kindergarten nicht um eine bloße Aufbewahrung, sondern die Erzieher machen sich auch Gedanken um die Kinder. „Natürlich schmerzt jede Erhöhung, aber das muss es wert sein“, sagt er. „Ein Kind kostet nun mal – und wenn es nur Aufmerksamkeit ist.“

Selbst die Beteiligten der vier Rothenburger Kindergärten hätten die Zahlen nach einem Gespräch im Hauptausschuss eingesehen, erklärt Stadtrat Henry Wittig. Neben der städtischen Einrichtung „Sonnenhügel“ gibt es noch das evangelische Kinderhaus „Arche“, das vom Diakoniewerk Martinshof betrieben wird, sowie die „Villa Kunterbunt“ an der Südstraße und das „Gummistiefelchen“ in Uhsmannsdorf. Beide werden von Vereinen betrieben. Dass die Elternbeiträge nun zweimal hintereinander erhöht werden mussten, sei nicht schön, sagt Henry Wittig. Aber sei nun mal den Tarifverhandlungen geschuldet und könne daher wieder passieren.

Für das kommende Jahr stehen die Elternbeiträge vorerst fest. Nach einer heftigen Diskussion verliest Bürgermeisterin Heike Böhm den Beschluss und ruft zur Entscheidung auf. Ebenso wie die CDU-Fraktion stimmt sie dafür, die Gebühren zu erhöhen. Die Stadträte aus der Fraktion Die Linke und der Freien Wählervereinigung stimmen gegen die Erhöhung, um ein Zeichen zu setzen, wie sie sagen. Da die CDU mit zehn Sitzen die Mehrheit im Stadtrat hat, werden die höheren Elternbeiträge am Ende mehrheitlich beschlossen.

