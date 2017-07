Kinder können gefahrlos in die Seer Kita zurückkehren Am Dienstag wurde das Gebäude wieder freigegeben. Dass alles sicher ist, wurde dabei gleich doppelt überprüft.

Zusätzlich zu dem schwarzen Messgerät auf dem Tisch untersuchen Belinda Collmer und Gudrun Zimmer (von rechts) von der Landesdirektion die Luft in der Kita noch einmal mit einer anderen Methode auf Gas-Rückstände. © André Schulze

Wenn die Kinder ganz leise waren, konnte man die Holzwürmer in der Seer Kita sogar mit bloßem Ohr hören. Damit ist nun Schluss. Dafür hat die Schädlingsbekämpfungsfirma Groli aus Dresden seit dem 15. Juli mit Gas gesorgt. Am Dienstagvormittag ist das Gebäude im Beisein von Kita-Leiterin Doreen Proske und Vertretern der Stadt, des Gesundheitsamtes des Landkreises sowie der Abteilung Arbeitsschutz der Landesdirektion Sachsen (LDS) wieder freigegeben worden. Nicht jedoch, ohne vorher alle Räume auf eventuelle Rückstände des Gases zu überprüfen.

„Wir sind durch alle Räume gegangen und haben überall null ppm gemessen“, erklärt Groli-Geschäftsführer Marco Müller. PPM steht dabei für „parts per million“, also Millionstel Teile. Ab zwei ppm könne ein Gebäude freigegeben werden. So konnten die Mitarbeiter der Firma die Kita bereits am Donnerstagnachmittag ohne Maske betreten, nachdem um acht Uhr mit dem Lüften begonnen wurde. Allein auf die elektronischen Messungen der Schädlingsbekämpfer haben sich die Verantwortlichen aber nicht verlassen. „Wir wollten eine neutrale Messung und haben deshalb bewusst die Landesdirektion dazugebeten“, sagt Steffi Mütze, Leiterin der Nieskyer Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung.

Die beiden Mitarbeiterinnen der LDS haben die Luft an zwei Stellen zusätzlich mittels eines analogen Röhrchentests überprüft. Das Ergebnis war das gleiche: null ppm. Gudrun Zimmer von der Landesdirektion Sachsen erklärte daher auch offiziell, dass „keine Belastung mit Schadstoffrückständen“ festgestellt worden sei. Auch wenn die Begasung zum ersten Mal in einer Kita eingesetzt worden ist, ist das Verfahren alles andere als ungewöhnlich. Drei- bis viermal im Monat werden in Sachsen Gebäude wie Kirchen oder Silos begast, sagt Gudrun Zimmer. Die Befürchtung, dass sich aus dem Gas Schwefel absetzt, sei unbegründet, weil es dazu Temperaturen von mehr als 500 Grad Celsius bräuchte.

Doreen Proske ist am Dienstag froh, dass die Zusammenarbeit mit der Firma so gut geklappt hat und es vonseiten der Eltern auch Unterstützung gegeben habe. Die Kinder können am 31. Juli wieder in die Kita zurückkehren. Die Zeit bis dahin wird für die Grundreinigung des Gebäudes genutzt. Diese werde sonst auf drei Wochenenden verteilt, sagt Doreen Proske.

