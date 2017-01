Gut zu wissen Kinder, Kinder Die Gemeinde braucht dringend mehr Betreuungsplätze. Ein Neubau ist viel zu teuer. Jetzt jetzt gibt es eine Lösung, die aber nicht allen gefällt.

Toben im Freien: 119 Mädchen und Jungen können in der Kindereinrichtung in Oberau betreut werden. Doch insgesamt werden die Krippen- und Kindergartenplätze in der Gemeinde künftig nicht ausreichen. Deshalb werden jetzt neue Plätze geschaffen. © Claudia Hübschmann

Die Gemeinde Niederau hat ein Luxusproblem. Es gibt dort sehr viele Kinder. Die Kindereinrichtungen sind praktisch vollständig belegt. Wer einen Platz in einer Kindereinrichtung benötigt, muss mitunter warten. Manchmal ziemlich lange. Bis zu sechs Monate, sagt Bürgermeister Steffen Sang (parteilos). Seit es einen gesetzlichen Anspruch auf Betreuung im Krippenalter gibt, können die Eltern einen Platz einklagen. Niederau fürchtet sich davor nicht. Denn die Gemeinde hat noch einen Joker im Ärmel. Bei Tagesmüttern sind noch Plätze frei. „Solange das so ist, würden Klagen ins Leere laufen“, so der Bürgermeister.

Dennoch befriedigt ihn die Situation nicht. Und sie wird sich wohl noch weiter zuspitzen. In den vergangenen sieben Jahren wurden jeweils 35 Kinder in der Gemeinde geboren. Damit sind alle Kindereinrichtungen zumindest bis Mitte nächsten Jahres vollständig ausgelastet. Und der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen wird wohl noch mehr steigen. So werden am „Libellenweg“ in Niederau 18 Einfamilienhäuser gebaut.

Obwohl noch gar nicht mit dem Bau begonnen wurde, liegen von den künftigen Bewohnern schon jetzt sechs Anmeldungen für Kinderkrippe und Kindergarten vor. Elf weitere Häuser entstehen am „Siedlerweg“ in Niederau sowie weitere Bauten an Einzelstandorten in Niederau, Oberau und Großdobritz. „Es ist unsere Aufgabe, diesem zu erwartenden Mehrbedarf an Betreuungsplätzen Rechnung zu tragen“, sagt Steffen Sang. Doch wie?

Der Neubau einer Einrichtung würde im Millionenbereich liegen, scheidet daher aus. Baulich können die Einrichtungen auch nicht mehr groß erweitert werden. Deshalb soll der Hort des Schulgebäudes jetzt umgebaut werden. Während die Hortkinder im ersten und zweiten Geschoss bleiben, sollen im Untergeschoss drei Gruppenräume für Kindergartenkinder umgebaut werden. 55 bis 60 Mädchen und Jungen könnten dort künftig betreut werden. Sie müssten teilweise aus anderen Einrichtungen wie der in Ockrilla umziehen. Dort wird es künftig 16 bis 18 Kindergartenplätze weniger geben. Im Gegenzug entstehen in Ockrilla durch den Anbau eines Schlaf- und Sanitärraumes etwa zwölf bis 15 Krippenplätze. „Damit wären wir für die nächsten Jahre auf der sicheren Seite, hätten ausreichend Plätze im Angebot“, sagt der Bürgermeister.

Doch die Lösung ist nicht unumstritten, weil Kinder ihre gewohnte Einrichtung verlassen und umziehen müssten. „Ich kann die Bedenken der Eltern verstehen. Aber es gibt einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz, nicht jedoch in einer bestimmten Einrichtung. So müssen Niederauer Kinder auch mal nach Ockrilla, das lässt sich nun mal nicht vermeiden“, macht Sang klar.

Die Sanierung des Schulhortes soll in diesem Jahr beginnen. Sie kostet 400 000 Euro, wovon 250 000 Euro Fördermittel sind. Die kommen aus dem Programm „Brücken der Zukunft“. Die Gemeinde wird ihr gesamtes Fördergeld aus diesem Programm des Freistaates in den Hort stecken. Wohl erst 2018 ist der Umbau in Ockrilla geplant. Auch hier muss die Gemeinde tief in die Tasche greifen. Die Kosten werden auf 175 000 Euro geschätzt, die Hälfte davon muss Niederau selbst aufbringen.

Parallel dazu wird es weitere Plätze bei Tagesmüttern geben. Bisher gibt es drei Tagesmütter, zwei in Niederau und eine in Ockrilla. Jetzt werden zwei weitere gesucht. Schwerpunkte sind neben Niederau vor allem Gröbern und Großdobritz. Bewerbungen nach einem Aufruf im Amtsblatt gibt es noch nicht. Dabei stellt die Gemeinde eine „Anschubfinanzierung“ in Aussicht. Die Schaffung eines Platzes wird mit einmalig 1 000 Euro bezuschusst.

Dass Überkapazitäten anfallen, diese Befürchtungen hat der Bürgermeister nicht. „Auch in den Nachbarkommunen steigt der Bedarf. Wir betreuen jetzt schon Kinder aus anderen Städten und Gemeinden“, so Sang. Dies könnte freilich ein Ende haben, wenn die Plätze für die eigenen Kinder nicht mehr reichen. Auch diesem Szenario will die Gemeinde entgegensteuern.

Schon in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde viel für die Kindereinrichtungen getan. Alle Häuser, in denen derzeit rund 325 Kinder betreut werden, sind durch Modernisierungen auf einem hohen Niveau. Nachholbedarf besteht lediglich im Hort der Grundschule, der jetzt modernisiert und umgebaut werden soll. „Wenn wir als Gemeinde selbstständig bleiben wollen, müssen wir dem Einwohnerschwund entgegenwirken, indem wir mehr Bauland ausweisen. Und müssen den neuen Einwohnern auch die Möglichkeit geben, ihre Kinder in einer Kinderkrippe, im Kindergarten, im Hort oder von einer Tagesmutter betreuen zulassen“, so der Bürgermeister. Denn in Niederau weiß man: Kindergeschrei ist Zukunftsmusik.

