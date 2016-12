Kinder kämpfen für sicheren Schulweg Zeithain diskutiert derzeit über die Finanzen – und auch über einen Wunsch der Grundschüler.

Raser vor der Grundschule sind doof, finden die Zeithainer Schüler. Einen Teil des Geldes, den sie beim Sponsorenlauf erlaufen haben, spendeten sie deshalb der Gemeinde für einen Verkehrssmiley. © Lutz Weidler

Gerade jetzt, wenn es spät hell und zeitig dunkel wird, sorgt sich Schulleiterin Birgit Iwan um die Kinder. Die Hauptstraße kurz vor der Schule ist kurvig und schlecht einsehbar, die Fußwege oft schmal. Dieser Schulweg ist gefährlich, findet sie. Und auch in den anderen Ortsteilen gibt es immer wieder Stellen, wo die Schulkinder mit hohem Verkehrsaufkommen oder hohen Geschwindigkeiten zurechtkommen müssen. Deshalb setzen sich Eltern, Lehrer, Erzieher und Schüler für einen sogenannten Verkehrssmiley ein.

Die Tafel zeigt den vorbeifahrenden Autofahrern ihre aktuelle Geschwindigkeit an und signalisiert mit einem lachenden oder traurigen Gesicht, ob die erlaubte Geschwindigkeit eingehalten wird. Schon seit zwei Jahren kursiert die Idee in der Gemeinde, Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) selbst hatte sie im Rahmen der Debatte über die gefährliche Bushaltestelle an der B 169 in Neudorf aufgebracht. Doch in der Diskussion über den Doppelhaushalt für 2015 und 2016 hatten sich Gemeinderäte und Verwaltung darauf verständigt, kein Geld dafür bereitzustellen. Man setzte stattdessen auf Spenden. Bis jetzt kamen 1 200 Euro zusammen, so Ralf Hänsel. Insgesamt seien für die mobile Anlage aber 3 500 Euro notwendig.

Bevor der Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 nun erstmalig in den Gemeinderat eingebracht wurde, warben deshalb die Grundschüler selbst noch einmal für das Projekt. Sie bastelten einen Verkehrssmiley und baten die Lokalpolitiker, das restliche Geld zur Verfügung zu stellen. Denn einen großen Batzen haben sie selbst schon in den vergangenen Wochen zusammengetragen.

Zeithains Großprojekte zurück 1 von 7 weiter Im ersten Entwurf des Zeithainer Doppelhaushaltes wird mit Investitionen von etwa 2,1Millionen Euro für 2017 und 2018 geplant. Größtes Projekt ist der Hortneubau an der Hauptstraße, der 2017 realisiert werden und knapp 1,4Millionen Euro kosten soll. Zeithain rechnet dafür mit 824000Euro Fördermittel. Zudem soll die Straße Hinter den Gütern für etwa 76000Euro erneuert werden, aufgrund der Widmung werde das aber erst 2018. Zudem soll es 40000Euro für Straßenlaternen an der Alten Salzstraße Lorenzkirch geben. Für die freiwillige Feuerwehr sollen 2017 zwei Mehrzweckfahrzeuge und ein hydraulisches Rettungsgerät angeschafft werden. 2018 steht noch einmal ein Mehrzweckfahrzeug auf dem Plan. Insgesamt sind dafür 263000Euro eingeplant. Für die Pflege der Kriegsgräberstätten in der Gemeinde soll eine neue Doppelgarage für 40000Euro entstehen. Der Hochwasserschutz soll mit mobilen Deichanlagen vorangetrieben werden. Die Verwaltung rechnet dafür mit Kosten von 150000Euro und mit 115000Euro Fördermittel. Die Deiche waren schon im letzten Haushalt eingeplant, wurden aber bisher nicht realisiert. Die Erschließung neuer Baugrundstücke ist das größte Vorhaben für das Jahr 2018. Die Kosten belaufen sich dafür auf etwa 170000Euro.

Der Schulförderverein hatte zum zweiten Mal einen Sponsorenlauf organisiert. Ein Drittel des erlaufenen Geldes war für die Klassenkassen, ein weiteres Drittel für das Konto des Fördervereins bestimmt. Das dritte Drittel ist für den Verkehrssmiley gedacht. 1 111 Euro und 11 Cent haben die Grundschüler vor wenigen Tagen der Gemeinde übergeben. „Wir hoffen, dass der Schulweg dadurch etwas sicherer wird“, sagte Birgit Iwan.

„Wir sparen schon eine ganze Weile. Wenn der Gemeinderat dem zustimmt, können wir uns den Smiley im nächsten Jahr leisten“, kündigte Bürgermeister Hänsel an. Im ersten Entwurf des Doppelhaushalts ist die Tempotafel auf jeden Fall enthalten. Demnach will Zeithain im nächsten Jahr insgesamt mehr als 1,8 Millionen Euro investieren und 2018 noch einmal 270 000 Euro (siehe Kasten). Darüber hinaus gibt es noch eine Art Wunschliste mit Projekten, die noch nicht im Haushalt eingeplant sind und über die nun der Gemeinderat entscheiden muss, erklärte Kämmerin Joana Goltzsche. Dazu soll nun in den nächsten Sitzungen intensiv beraten und der Doppelhaushalt voraussichtlich im März endgültig beschlossen werden.

Wie man sich zu den etwa 1 200 Euro für den Verkehrssmiley positioniert, dazu äußerten sich die Gemeinderäte zunächst nicht. Sie machten jedoch fraktionsübergreifend klar, dass sie kaum Spielraum für Extrawünsche sehen.

