Kinder helfen Kindern Die Kitas der Gemeinde packen wieder Weihnachtspakete. Für Familien, die sich keine Geschenke leisten können.

In Arnsdorf sollen Weihnachtspakete gepackt werden. © Jörg Schubert

Auch in diesem Jahr möchten die kleinen Fischbacher und Arnsdorfer dazu beitragen, anderen Kindern, denen es nicht so gut geht wie ihnen, zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dazu packen sie wieder Pakete – gemeinsam mit ihren Betreuern der Kita Tausendfüßler und der Kita Am Karswald. Zusammen beteiligen sich die beiden Einrichtungen seit einigen Jahren an der Aktion „Kinder helfen Kindern“, die von der Hilfsorganisation Adra Deutschland durchgeführt wird. Dabei packen Kinder, Eltern und Großeltern aus ganz Deutschland Weihnachtspakete für arme Familien in Osteuropa. Die beiden Kindertageseinrichtungen aus Arnsdorf packen in diesem Jahr Pakete für Kinder in Mazedonien und Litauen.

In den Weihnachtspaketen sind dabei die unterschiedlichsten Dinge zu finden. So zum Beispiel Bastel- und Schulbedarf, Spielsachen, Süßigkeiten, Hygieneartikel sowie warme Sachen wie Mützen, Schals, Handschuhe und Socken. 2014 packten die Arnsdorfer und Fischbacher rund 50 Weihnachtspakete, im vergangenen Jahr 32 Stück. Und auch in den kommenden Wochen soll wieder fleißig für die Kinder in Mazedonien und Litauen gesammelt werden. Bis Ende Oktober können die kleinen Arnsdorfer ihre Pakete packen. Anschließend treten diese langsam ihre Reise nach Osteuropa an. (ste)

Weitere Informationen zur Aktion im Internet unter www.kinder-helfen-kindern.org

