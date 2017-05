Kinder haben keine Berührungsängste Rothenburger Grundschüler lernten und spielten in der Förderschule in Weißwasser.

Beim gemeinsamen Polka-Tanz in der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Förderschule in Weißwasser waren die Kinder in ihrer Begeisterung kaum zu bremsen. Im Vordergrund sind Razan und Angelique aus Rothenburg zu sehen. © Joachim Rehle

Insgesamt 36 Mädchen der Grundschule Rothenburg waren zu Gast in der Astrid-Lindgren-Förderschule in Weißwasser. Im Zuge des Projekts „Es ist normal, verschieden zu sein“ ging es darum, dass sich Kinder mit und ohne Behinderung gegenseitig kennenlernen. Schüler der Oberstufe führten die Rothenburger Schüler durch das Gebäude.

Viele Fragen mussten beantwortet werden. Wenn möglich, wurden diese von den Schülern beantwortet. Wenn nicht, halfen auch die Lehrer – alles getreu dem Schulmotto „Lasst die Kinder selber tun, was die Kinder selber tun können“. Großes Interesse zeigten die jungen Gäste im Lernbereich Arbeit und Beruf. Geschicklichkeit und Schnelligkeit war bei Sport und Spiel gefragt. Anfang des Jahres hatte das Projekt zur Förderung der Inklusion damit begonnen, dass die Förderschüler zu Gast in Rothenburg waren. Am Anfang haben sie die unterschiedlichen Behinderungen kennengelernt. (SZ)

zur Startseite