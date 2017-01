Kinder gestalteten Bildmotive An der Aktion waren acht Einrichtungen beteiligt. Das Kamenzer DRK-Kinderhaus gewann.

Die acht gestalteten Bilderrahmen der Kitas geben ein buntes Gesamtbild ab, wie man sieht. © privat

Beim traditionellen Adventsbesuch des CDU-Landtagsabgeordneten Aloysius Mikwauschk waren acht Kitas in seinem Wahlkreis eingeladen, sich am Wettbewerb zur Ausgestaltung eines Bilderrahmens zu beteiligen. Den Rahmen dazu hatte die Bäckerei Selnack aus Panschwitz-Kuckau gebacken. „Ich freue mich über das Engagement der Kitas, die mit viel Kreativität und Begeisterung wunderschöne Motive aus Naturprodukten gestaltet haben“, so Bäcker Mike Selnack, der gemeinsam mit dem Präsidenten des Sächsischen Handwerkstages Roland Ermer und dem Landtagsabgeordneten das schönste Bild prämierte. Leiterin Cindy Braun vom DRK-Kinderhaus aus Kamenz, die knapp die Nase vorn hatten: „Wir sind stolz. Die Mädchen und Jungen sind nun gespannt auf den Besuch in der Bäckerei, wo sie selbst Plätzchen backen und mit Schokoguss verzieren können.“ (SZ)

