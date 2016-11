Kinder gehen erst einmal vor Das Ortsentwicklungskonzept offenbart viele Begehrlichkeiten, aber nur begrenzte Möglichkeiten.

Nach dem Erweiterungsbau soll im nächsten Jahr das alte Gebäude der Schönfelder Kita „Sonnenschein“ saniert werden. © SZ-Archiv/Anne Hübschmann

Jeder der fünf Ortsteile der Gemeinde Schönfeld wünscht sich einen vernünftigen Dorftreffpunkt. In Kraußnitz ist es das ehemalige Herrenhaus, das einen Sanierungsschub vertragen könnte. Auch die Freizeitbaracke am Sportplatz befindet nicht mehr im allerbesten Zustand. Die Böhlaer hätten gern einen neuen Außenputz an ihrem Gemeindehaus, und die Liegaer wollen einen Gemeinschaftsraum im alten Feuerwehrhäuschen einrichten.

Die Speisehalle am Schönfelder Schloss, wo regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt werden, versprüht noch DDR-Charme und könnte auch diese oder jene Verschönerung vertragen. Konkrete Vorstellungen gibt es immerhin für den Ortsteil Linz, wo der Jugendklub zu einem kleinen Vereinshaus für das gesamte Dorf umgebaut werden soll. All diese Pläne und Wünsche sind Bestandteil des Schönfelder Ortsentwicklungskonzeptes, das bis zum Jahresende auf dem Tisch liegen soll. In allen Dörfern haben Einwohnerversammlungen stattgefunden, auf denen die Bürger ihre Vorstellungen äußern und Vorschläge unterbreiten konnten. Das Planungsbüro „Neuland“ aus Oppach wird diese in den nächsten Wochen in eine druckreife Form bringen.

Warnung vor zu schneller Erwartung

Damit hat die Gemeinde dann eine Planungsgrundlage, mit deren Hilfe sie Förderprogramme zur Dorfentwicklung anzapfen kann. Bürgermeister Hans Joachim Weigel (DSU) warnt allerdings vor zu großen und vor allem zu schnellen Erwartungen. Das Ortsentwicklungskonzept sei für einen Zeitraum von zehn, fünfzehn Jahren angelegt. Kurzfristig müsse sich die Gemeinde auf ihre Pflichtaufgaben konzentrieren. Zum Beispiel auf die 160 000 Euro teure Sanierung des Kindergartens, die für nächstes Jahr geplant ist. Hierfür bekommt Schönfeld Fördermittel aus dem sächsischen Investitionskraft-Stärkungsprogramm. Mit den Geldern soll auf drei Seiten des Gebäudes ein Vollwärmeschutz angebracht werden. Außerdem werden die Elektroinstalation erneuert, neue Heizkörper und Innentüren eingebaut sowie gemalert und Fußböden verlegt. „Unsere Kinder gehen erst einmal vor“, sagt Weigel und bleibt damit bei seiner Linie, dass Schule und Kita die beste Investition in die Zukunft sind. Schönfeld kann für sich reklamieren, dass heute genauso viele Kinder im Ort leben wie 1990 – genau 50. Die Gesamtzahl der Einwohner im Kernort ist sogar gestiegen, wenn auch nur um neun Prozent. Das hat allerdings auch mit dem nach der Wende erbauten Altenpflegeheim zu tun. Nimmt man die Schönfelder Ortsteile Liega, Linz, Kraußnitz und Böhla hinzu, so ergibt sich ein etwas anderes Bild. Die Gesamtgemeinde verzeichnet einen Einwohnerschwund. Der allerdings liegt weit unter dem sächsischen Durchschnitt. Planerin Ulrike Neumann begründet das mit der idealen Lage Schönfelds am Dresdner Speckgürtel. Über die Autobahn fährt man bis ins Zentrum der Landeshauptstadt nur 30 Minuten.

Ausbaufähige Infrastruktur

Von der geplanten Schließung der Sparkassenfiliale einmal abgesehen, verfügt Schönfeld über eine außerordentlich gute und ausbaufähige Infrastruktur. Die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ hat einen neuen Krippen-Trakt bekommen. Mit dem Schloss verfügt der Ort über ein kulturelles Zentrum, das auch überregional ausstrahlt. Außerdem gibt es im Dorf ein Ärztehaus, einen kleinen Einkaufsmarkt und eine Gaststätte. Und auch das ländliche Leben funktioniert in der Gemeinde noch. 30 Vereine sorgen dafür, dass in Schönfeld und seinen Ortsteilen keine Langeweile aufkommt.

Entwicklungsimpulse erhoffen sich die Einwohner von der Umgehungsstraße, die für mehr Ruhe im Dorf sorgen wird und ihn damit als Wohnstandort attraktiver macht. Hier schließt sich der Kreis zur Kinderbetreuung, denn Schönfeld muss mittelfristig eine neue Unterbringungsmöglichkeit für die Hortkinder schaffen. Die werden zurzeit in einem kommunalen Gebäude betreut, das nicht wirklich dafür geeignet ist. Ursprünglich wollte die Gemeinde ihre Kita so ausbauen, dass Krippe, Kindergarten und Hort im gleichen Komplex untergebracht sind, was allerdings an der Finanzierung scheiterte. Bis hier eine Lösung gefunden ist, werden die Dorfgemeinschaftshäuser wohl noch warten müssen.

