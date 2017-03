Kinder fürs Lesen begeistern Einen ganzen Tag hat sich die Grundschule Mochau mit Büchern und Lesen beschäftigt.

Die Autorin Sylvia Eggert sitzt mit Lara (v.l.), Mia, Lorenz und Paul auf einer Bank. Sie hat am Donnerstag aus einem unveröffentlichten Manuskript gelesen. © Jens Hoyer

Im Zeitalter elektronischer Medien ist es schwieriger geworden, Kinder zum Lesen zu bringen. Viele Grundschulen bemühen sich, ihre Schüler auf den Geschmack zu bringen. Ganz um das Thema Bücher und Lesen drehte sich am Donnerstag der Schultag für die Mädchen und Jungen in der Grundschule Mochau. Sie hatte sich die Leisniger Autorin Sylvia Eggert eingeladen, die den Erst- und Zweitklässlern aus ihrem Buch „Charly sucht einen Freund“ vorlas. In einem Gedicht mussten die Kinder Märchen- und Kinderbuchfiguren erkennen, erzählte Iris Erl, Lehrerin der 1. Klasse. „Die Kinder kannten viele Figuren, da merkt man schon, dass sie zu Hause oft vorgelesen bekommen.“

Selbst lesen, ist dann die nächste Stufe. „Man sieht aber, dass sich die Kinder begeistern lassen, wenn man mal ein Buch mitbringt und spannend aufarbeitet“, sagte sie. „In der ersten Klasse haben wir schon recht gute Leser. Andere muss man systematisch heranführen auch mal mit einem Comic. Das ist Lesen in kleiner Dosierung.“ Die Schule arbeitet auch mit der Döbelner Stadtbibliothek zusammen. Für den Sommer habe sich die Schule für die Medien-Rallye in der Stadtbibliothek angemeldet. Und nicht zuletzt hat die eigene Schulbibliothek einmal in der Woche geöffnet. Sie wird von Ulrike Günther geleitet und arbeitet mit der Kreisergänzungsbücherei zusammen. „Das ist schön. Wenn wir mal Material brauchen, können wir uns das bestellen“, sagte Iris Erl.

Der 3. und 4. Klasse hatte Autorin Sylvia Eggert ein Manuskript mitgebracht, das bisher noch nicht als Buch erschienen ist. „The Twins – Detektei für zwei“ heißt die spannende Geschichte für Kinder. „Ich habe bisher noch keinen Verlag gefunden, der das veröffentlicht“, sagte Sylvia Eggert. Häufig bringt sie ihre Bücher in Zusammenarbeit mit Firmen heraus oder veröffentlich ihre Geschichten zusammen mit anderen Autoren. Ihrer Geschichte von der kleinen Apfelblüte Florentine, die sie mit Obstland Dürrweitzschen herausgab, hat der Berliner Komponisten Matthias Preisinger in Musikstücke gefasst, die die Sächsische Bläserphilharmonie als „Abenteuerkonzert“ jetzt im Leipziger Gewandhaus aufführen wird, erzählt die Autorin.

Am Schluss des literaturlastigen Schultages haben die Viertklässler dann noch selbst ihr Können unter Beweis gestellt. Schon im Vorfeld waren die besten sechs Leser der Klasse für den Lesewettbewerb ermittelt worden. Einfach wurde es ihnen nicht gemacht. „Den Text sehen sie erst beim Wettbewerb. Sie haben dann nur eine kurze Einlesezeit“, sagte Iris Erl. Eine Jury bewertete die Leseleistungen.

