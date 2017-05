Kinder für Musical gesucht Die Kirchgemeinde plant eine Aufführung zu Martin Luther. Sie soll zum Reformationsjubiläum Premiere haben.

Im Lutherjahr (hier das Lutherdenkmal in Wittenberg) feiert auch Arnsdorf ein Lutherfest. © dpa

Martin Luther ist 2017 in aller Munde. Kein Wunder, schließlich wird in diesem Jahr das 500-jährige Reformationsjubiläum gefeiert. Ausstellungen, Vorträge, Theateraufführungen: Die Gemeinden im Rödertal haben sich schon einiges einfallen lassen, um den Reformator zu würdigen und seine Geschichte und seine Taten wieder aufleben zu lassen.

In Arnsdorf wird dem Theologen sogar ein gesamtes Wochenende im August gewidmet. Die Planungen der Kirchgemeinde, die das Fest organisiert, laufen dafür bereits auf Hochtouren. Nun haben die Veranstalter einen Aufruf gestartet: Denn es werden kleine Stars für die große Bühne gesucht. Konkret ist die Kirchgemeinde auf der Suche nach Mädchen und Jungen im Schulalter, die Freude am Singen und Schauspielern haben. Denn im Rahmen des Reformationsjubiläums soll auch ein Musical über Martin Luther zur Aufführung kommen. Die Proben finden künftig immer mittwochs, 16.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus statt. Start ist am 31. Mai. Es folgen zwei weitere Probentermine am 7. und 14. Juni. Dann dürfen sich die kleinen Stars erst einmal in die Sommerferien verabschieden und ihren Urlaub mit den Eltern genießen. Am 9. August sowie am 16. und 23. August sind dann die letzten Probentermine angesetzt.

Kinder, die Interesse haben, an dem Musical mitzuarbeiten, können sich bei den Kirchvorstehern der Ortsteile melden oder direkt bei den Mitarbeitern im Kirchgemeindebüro an der Friedensstraße 3 in Wallroda. Das Büro ist Montag von 14 bis 18 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

Das Lutherfest findet dann vom 25. bis zum 27. August in der kompletten Gemeinde Arnsdorf statt. So ist zur Eröffnung am Freitag ein Abendbrot mit Luther auf dem Pfarrhof in Wallroda geplant. Für den Sonnabend hat die Kirchgemeinde einiges auf die Beine gestellt. So beginnt der Tag mit einer Prozession von Wallroda nach Arnsdorf. Ein kurzer kultureller Beitrag zu den Lutherlinden wird den Mitlaufenden am Lutherplatz gegeben. Von dort zieht die Prozession weiter in das Karswaldbad, wo ab Mittag bis circa 17 Uhr verschiedene Angebote für Groß und Klein auf die Besucher warten. Dort soll auch das Musical zu Martin Luther aufgeführt werden. Zusätzlich gibt es eine Band, Spiele und Bastelangebote. Den Tag möchte die Kirchgemeinde mit einem Vortrag über die Lausitz zur Reformationszeit in der Dorfkirche von Arnsdorf abschließen.

Am Sonntag, dem 27. August, führt die Prozession dann weiter. Von Arnsdorf geht es Richtung Fischbach, wo um 10 Uhr das Fest seinen Höhepunkt im Festgottesdienst mit Taufe, mit dem Pflanzen eines Baumes und einem gemeinsamen Mittagessen findet. Nach dem Essen klingt das Fest aus.

