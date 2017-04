Kinder frieren in der Grundschule Sagar Ursache für die kühlen Temperaturen ist ein mangelhaftes Heizregime.

Das Gebäude der Grundschule in Sagar wurde 1933 nach sechs Jahren Bauzeit eingeweiht. © André Schulze

Krauschwitz/Sagar. Nach Aussage von Elternvertretern sind die Temperaturen in einigen Unterrichtsräumen der Grundschule Sagar oft zu kühl. Probleme stellten sich in der kalten Jahreszeit regelmäßig vor allem montags und dienstags ein, weil die Heizung übers Wochenende runtergefahren werde, so der Vorsitzende des Elternbeirats, Andreas Nelte. Dann herrschen bisweilen Temperaturen unter 20 Grad Celsius in den Räumen.

Das Thema kam angesichts des nahen Ferienendes auch in der Gemeinderatssitzung am Dienstag zur Sprache. „Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir die Temperaturen am nächsten Montag erreichen“, sagte der Krauschwitzer Bürgermeister Rüdiger Mönch.

Eine endgültige Lösung sei erst mit der angekündigten Sanierung und mit dem Einbau einer neuen Heizung des Schulgebäudes in Sicht, so Mönch. Nelte bezweifelt das. Ursache für die kühlen Temperaturen sei nicht eine defekte Heizanlage, sondern ein mangelhaftes Heizregime. (SZ/sdt)

