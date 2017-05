Kinder fahren kostenlos Zum Kindertag zeigt sich der Verkehrsverbund Mittelsachsen besonders spendabel.

Freie Fahrt: Am Kindertag spendiert der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) allen Kindern bis 15 Jahren sowie Mädchen und Jungen, die an diesem Tag ihren 15. Geburtstag feiern, Fahrten in Bus und Bahn im VMS-Gebiet. © DA-Archiv/ Dietmar Thomas

Anlässlich des Kindertages am Donnerstag, 1. Juni, spendiert der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) allen Kindern bis 15 Jahren sowie Mädchen und Jungen, die an diesem Tag ihren 15. Geburtstag feiern, freie Fahrt in Bus und Bahn im VMS-Gebiet. Darüber informierte Sprecherin Jeanette Kiesinger. Ziel der Aktion sei es, den Kindern eine kostenfreie Anreise zu den zahlreichen Veranstaltungen am Kindertag zu ermöglichen. „Das Geschenk erhalten die Kinder von den Partnerunternehmen des VMS schon seit einigen Jahren“, so die Sprecherin. In Anspruch genommen werde das Angebot vor allem von Schülergruppen. Für diese bittet Kiesinger im Vorfeld um Anmeldung, umso auch ausreichend Platz für die Schüler in Bus und Bahn zu sichern.

Für die Ferien bietet der VMS gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Vogtland wieder das Schülerferienticket für 18 Euro an. Das Ferienticket für den gesamten Freistaat kostet 28 Euro. Für diesen Preis fahren die Schüler und Azubis unter 21 Jahre kostenfrei mit Bus und Bahn. (DA/mf)

