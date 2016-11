Kinder erstürmen die Burg In der Kita Kunterbunt haben die Mädchen und Jungen ein neues Spielgerät. Eine Spenden-Welle machte es möglich.

Unter Aufsicht von Erzieherin Elke Oswald erobern die Kinder der Kita Kunterbunt in Pulsnitz die neue Spielburg. Sie wurde nur mit Spenden finanziert. © Frank Sühnel

Die Ungeduld ist verständlich. Die Erwachsenen reden und reden, dabei will die Kletterburg endlich erobert sein. Als es dann so weit ist, das Band von kleinen Händen feierlich zerschnitten, gibt es kein Halten mehr, wo immer es geht hängen, kraxeln und klettern die Mädchen und Jungen. Freudiges Gekreisch, Lachen und Spaß begleiten die Eroberung der Burg.

Möglich gemacht hat den Bau dieser Spielburg ein Spendenmarathon oder besser gesagt ein Spendensprint. Denn in noch nicht einmal einem halben Jahr war das Geld beieinander und der Bau fertiggestellt. „Insgesamt konnten wir 22 637 Euro einsammeln, dabei drei Großspenden von der Stiftung ,Ein Herz für Kinder‘, der Volksbank Bautzen und der Textilreinigung Kamenz. Und ganz viele weitere Gaben, die uns so wunderbar unterstützt haben. Allen gilt ein riesiges Dankeschön“, sagt Kita-Leiterin Birgit Wendt bewegt. „Ein besonderer Dank gilt natürlich auch dem städtischen Bauhof, der den Aufbau bewerkstelligte!“

Sicherheit nicht mehr gegeben

Im Oktober lag die Spendenliste auch dem Pulsnitzer Stadtrat vor und war rekordverdächtig lang. Über 100 Spender waren verzeichnet: Firmen, Familien und Einzelpersonen waren darunter. Die Spenden-Spanne reichte von 5 bis 2 500 Euro. Aber auch auf andere Weise als über Spenden kam Geld zusammen. Kuchenbasar, Bastelbasar und vor allem ein Sponsorenlauf, bei dem schon Einjährige starteten, brachten 4 651 Euro in die Kasse für die Spielburg. Genug, dass das 17 436 Euro teure Spielgerät angeschafft werden konnte. Dazu noch 30 Kubikmeter Fallschutz, die Krankosten und anders mehr. „Es sind noch nicht alle Rechnungen da, wenn Geld übrigbleibt, wollen wir noch ein Spielgerät für die Kleinsten anschaffen“, sagt Birgit Wendt.

Geplant war alles etwas anders. Ursprünglich sollte erst 2017 eine neue Spielburg her. „Doch dann kam im Mai der Rundgang des Sicherheitsinspektors, und der ließ das alte Spielgerät sperren. Die Sicherheit wäre nicht mehr gegeben. Der Bauhof baute es auch gleich ab. Die leere Stelle störte uns aber sehr“ so Birgit Wendt.

Mit den Kindern beraten

Gemeinsam mit den Kindern sammelten die Erzieher und die Kita-Leitung Ideen, was den leeren Platz einnehmen soll. In der Kita gibt es einen Kinderrat, Knirpse ab vier Jahren bis hin zu den Hortkindern der vierten Klasse sind dabei, die Ihre Wünsche äußern konnten. Drei Vorschläge kamen dabei heraus, über die in einer Wahl befunden werden konnte. Gut, die Demokratie war etwas gelenkt, es sollte ja wie im richtigen Leben zugehen: „Wir haben schon ein wenig auf ein bestimmtes Gerät hingewirkt, welches dem Zertifikat für die bewegte Kita, das wir haben, entgegen kommt und auch den größeren Kindern aus dem Hort Bewegungsanreize bietet: mit verschiedenen Rutschen, Kletterwand und Römischen Ringen“, erläutert die Leiterin. Letztendlich stimmten 78 Kinder für die favorisierte Burg, 56 und 16 Stimmen bekamen die anderen.

Wichtig war den Erzieherinnen dabei ebenso, dass die neue Spielstätte stabil ist und wenig Wartungsaufwand benötigt. Stahlpfosten und Douglasienholz sollen eine lange Nutzung und wenige Pflege garantieren. Dann begann ein Spendenaufruf, Briefe an Eltern, Firmen, Stiftungen gingen heraus. Nach nicht einmal einem halben Jahr war alles fertig. Das begeisterte auch Bürgermeisterin Barbara Lüke. „Die Stadt, als Träger der Kita, hätte sich das nicht leisten können, wir konnten nur Manpower, also den Bauhof beisteuern. Umso fantastischer, dass wir so großzügige Sponsoren fanden!“ Die Kinder haben nun die Burg erobert. Und haben, wie die Kita-Chefin zum Schluss noch bemerkt, gelernt, dass man für die Erfüllung der Wünsche auch kämpfen, sich anstrengen muss. Und dass es sich lohnt.

