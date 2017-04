Kinder erobern neues Spielareal am Thälmannplatz Neue Geräte bereichern jetzt das Angebot im Park in Pirnas Innenstadt. Sie sind auf ihre Weise ganz speziell – und für besondere Kinder gedacht.

Kinder aus der Kita „Menschenskinder“ nehmen am Dienstag den neuen Spielplatz am Pirnaer Thälmannplatz in Beschlag. © Stadt

In der Mitte verläuft ein neuer Weg, er teilt das Gelände in zwei Hälften, der Untergrund ist verschiedenartig belegt, mal mit groben Feldsteinen, mal mit Pflaster, mal mit sogenannten Blindenleitsteinen – jene weißen Platten mit Rillen, in denen der Blindenstock Halt findet. Tast- oder Barfußpfad nennt sich der Weg, wer darüber geht, soll spüren, wie sich der Untergrund anfühlt und verändert. Links und rechts des Pfades gibt es große Sandkästen mit feinem Spielsand, eine Rarität in Pirnas Altstadt. Am Ende der einen Sandspielfläche steht ein Spielhaus, an dessen Theke Kinder, die im Rollstuhl sitzen, bequem heranfahren können. Weiter hinten finden sich zudem Spielwände mit kniffligen Puzzles und anspruchsvollen Gesellschaftsspielen – alles so ausgerichtet, dass Kinderhände alles ohne Weiteres erreichen können.

Der Pfad und die Spielgeräte sind Teil eines neuen Spielplatzes, der nun fertig ist. Kinder aus der Awo-Kindertagesstätte „Menschenskinder“ an der Otto-Walther-Straße nahmen das neue Tobeareal am Thälmannplatz am Dienstag als Erste in Besitz. Und es ist nicht irgendein Spielplatz, sondern hauptsächlich einer für besondere Kinder: Die Geräte und Flächen sind so konzipiert, dass ihn Kinder bespielen können, die körperlich etwas eingeschränkt sind – aber auch alle anderen Kinder. Damit nichts schiefgeht, gibt es einige Raffinessen, beispielsweise einen Radabweiser am Geländer neben dem Tastpfad, damit Rollstuhlfahrer nicht vom Weg abkommen und im Spielsand steckenbleiben. Nach Auskunft der Stadt schulen die Spielgeräte Koordination und Bewegung der Kinder, die einzelnen Elemente sprechen Motorik und Sinne an.

Von dem Spielplatz führen schmale Wege auf die angrenzende Wiese, auf den wegen des Spielplatzbaus ausgehobenen Flächen ist neuer Rasen eingesät. Dieser Inklusionsspielplatz ergänzt die bereits vorhandenen Kinderspielflächen am Thälmannplatz, die laut der Stadt stets stark frequentiert sind. In das neue Tobeareal investierte Pirna rund 60 000 Euro.

