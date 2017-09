Kinder des Waldes In der Heide gleich hinter dem Weißen Hirsch sind kleine Fährtenleser unterwegs. Ein Blick unter die Baumkronen.

Die Wildnisband auf dem Weg zum geheimen Platz. © Stefan Becker

Louis sitzt und schnitzt und schwitzt. Konzentriert zieht er die Klinge übers Stöckchen, schält die Rinde, schrammt das Holz – da zerreißt ein Schrei die Stille: „Ich habe ein Wildschweinklo gefunden!“ dröhnt es durch die Heide auf dem Weißen Hirsch. Vögel flattern aufgeregt durchs Geäst, Eichhörnchen machen die Biege die Bäume hoch und eine Rotte Kinder folgt dem Ruf der Wildnis vor der Haustür.

Sie gehören zur Wildnisbande von Antje Beneken. Fest der Händedruck, sanft die Stimme, wach die Augen, stellt sich die Frau des Waldes kurz vor, bevor sie mit der kleinen Meute in Softshell und mit Profilsohlen die Natur entdeckt.







Gleich hinter dem Konzertplatz endet die Zivilisation und beginnt ihre große Freiheit – und das große Wundern. Die Wildnis-Pädagogin, Waldläuferin, Fährtenleserin und Spurensucherin zieht eine Folie aus dem Rucksack und stellt die erste Aufgabe auf dem Weg zum geheimen Platz: „Pflücke vorsichtig eine Brennnessel – aber verletze die Wurzel und dich nicht“. Ein Mädchen und fünf Jungs hören aufmerksam zu, ein Hund wedelt mit dem Schwanz und hofft aufs Leckerli. Doch noch muss sich die reinrassige Mischlingshündin Marley gedulden. Antje Beneken kniet sich hin und zeigt den Kindern, wie das fingerschonende Pflücken funktioniert. Was dem Stängel dabei gegen den Strich gehe, sei das Ausreißen mit der Wurzel, sagt die Anführerin für die nächsten zwei Stunden.





Mit Attacke durchs Laub.



So lange tobt die Wildnisbande jeden zweiten Donnerstag durch die Heide. Wem das nicht reicht, der bucht sich den Kindergeburtstag im Wald gleich dazu – oder das Paket Fährtenlesen mit der Familie. Die Firma von Antje Beneken heißt Naturcamp Dresden und bringt den urbanisierten Dresdnern wieder nahe, was die Welt des Waldes für Schätze bereithält. Das Dilemma sei, dass wir das Sehen in der Natur verlernt hätten, sagt die 47-Jährige, doch sei es nie zu spät, den Blick zu schärfen.







Flechten wie am Schnürchen.





Forscher Blick und Forscher-Blick.



Nach der Brennprobe am Rande des Weges verlässt die Wildnisgang denselben, kämpft sich gekonnt durch die Sträucher und Bäumchen zum gemeinsamen Platz. Sonnenstrahlen bahnen sich den Weg durchs Blattwerk, lassen es Grün leuchten und die Augen der Kinder dazu – denn neben Rehfell und Fuchs-Schädel kommt auch das rote Säckchen zum Vorschein: Garant für leckere Momente, die sich die angehenden Trapper und Wildhüter redlich verdient haben. Besonders nach diesem formschönen Losungsfund von Levi.





Frische Wildschweinköttel.



Mittlerweile steht die Bande staunend um die Berge dunkelbrauner Kügelchen, die sich da im Laub häufen – und zum Teil auch bewegen. Antje Beneken begegnet dem fragenden Blick des naturentfremdeten Stadtmenschen und sagt mit einem Lächeln: „Mistkäfer“. Na logisch, das erkennt doch jedes Kind.





Bande mit Salbei-Duftnote.



Die gebürtige Leipzigerin lebt jetzt seit 204 Monden in Dresden, kennt die Wälder der Welt, studierte Tourismus und täglich die Natur. Den Kindern oder Kunden bringt sie nahe, welche Bedeutung auch der Kleinste für das große Ganze besitzt. Wie der Mistkäfer, der gerade über die Hand von Malou balanciert. Sie beobachtet das Insekt und tauft es schließlich Tapsi, weil es etwas tapsig über ihre Finger stolziert. Das liegt wohl an der ungewohnten Höhenluft oder der neuen Perspektive, die sich seinen Facettenaugen eröffnet.





Buddeln mit großen Augen.





Leichtfüßige Spielerei.



Ähnlich geht es gewiss auch dem Menschen, wenn er erstmals wieder sehend durch die Natur wandelt und auf Fährten und Vogelstimmen, ja auf jedes Knacken achtet. Wobei das rhythmische Knirschen nahe am Ohr gerade komisch klingt: Zwar beißen alle Bandenmitglieder wuchtig in ihre Karotten, doch einer macht dabei so richtig Krach. Marley mag Möhren.





Stärkendes für Zwischendurch.



Weil sich der Hund für seine Delikatesse so sehenswert müht, sie in den hintersten Winkeln seiner Backen zermalmt, erklärt Antje Beneken ihren Schützlingen nebenbei die Gebisse von Fleisch- und Pflanzenfressern. Danach kehrt der Banden-Alltag zurück: Louis schnitzt sein Stöckchen, Marlou und Robin flechten erste Schnüre aus der Haut der Brennnesseln, Jannis, Levi und Johannes schleppen Äste heran für den Bau des runden Waldsofas.





Astreiner Waldarbeiter.



Dem wird später die Hütte folgen, braucht doch jede echte Bande eine Bude. Und falls der kommende Winter doch mal wieder richtig weiß und kalt werden sollte – Baumeisterin Beneken kann auch Iglu.





zur Startseite