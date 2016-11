„Kinder brauchen keine Demokratie“ Familientherapeut Uwe Reißig hat ungewöhnliche Thesen. Der Kinderschutzbund lädt ihn am 4. November ins Kamenzer Stadttheater.

Uwe Reißig ist Diplompsychologe und systemischer Therapeut. Mit humorvoller Art begeistert er Eltern. © privat

. Ein besonderer Themen-Elternabend findet am 4. November, 19 Uhr im Stadttheater statt. In unterhaltender Art gibt Uwe Reißig Tipps für Eltern und Erzieher. Interessierte sind dazu eingeladen. Darüber hinaus werden Einblicke in Genogrammarbeit, systemische Ordnungen in Familien und wirkende, verborgene Dynamiken gegeben. Was uns unsere Kinder mit ihren Auffälligkeiten und „Diagnosen“ sagen wollen, wird näher beleuchtet. Uwe Reißig ist Diplompsychologe und systemischer Therapeut.

Herr Reißig, Ihr Vortrag hat den Titel „Wie kommen Kinder zu glücklichen Eltern?“. Was ist Ihre Antwort?

Wichtig sind Achtung, Respekt und die Würdigung der Eltern. Jedes Kind liebt seine Mama und seinen Papa erst einmal. Deswegen geht es mir vor allem darum, dass die Eltern ihren ersten Platz behalten.

Und wie schaffen Sie das?

In einer Familie sollte eine Rangordnung herrschen: erst die Eltern, dann die Kinder. Das sollte sich dann auch zum Beispiel im Sitzverhalten am Esstisch und vorm Fernseher ausdrücken. Denn wenn das Kind im Sessel sitzt und der Vater am Boden, weiß ich schon, dass etwas schief läuft.

Was läuft zwischen Eltern und Kindern sonst noch schief?

Wenn ich mir diese ganzen Diagnosen wie Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom und Verhaltensstörung anschaue? Die Kinder werden zum Therapeuten geschickt, aber eigentlich müssten die Eltern dorthin. Kinder brauchen etwas anderes als Tabletten und Therapien.

Was denn?

Kinder brauchen Eltern, die ihnen nicht nur gelegentlich ein Eis kaufen, sondern wirklich für sie da sind. Und dabei geht es nicht um die Menge der Zeit, denn sonst müssten Hartz-IV-Empfänger die besten Eltern sein. Das ist wohl auch nicht der Fall. Wer bläst denn mit seinen Kindern noch Ostereier aus? Wer feiert noch einen Kindergeburtstag mit Topfschlagen?

Weniger Eltern als früher wahrscheinlich …

Eben. Das fängt schon mit der Geburt per Kaiserschnitt an. Mittlerweile bringen 39 Prozent der Mütter ihr Kind auf diese Weise auf die Welt. Nötig wäre es aber nur in fünf Prozent der Fälle. Dabei führt der Kaiserschnitt zu einem Bindungsabriss zwischen Mutter und Kind.

In Ihrem Vortrag soll auch der Humor nicht zu kurz kommen. Wie erreichen Sie das?

Einfach durch meine Art: Ich versuche, das Schwere mit dem Leichten zu verbinden, bringe Geschichten mit Pointen und mache auch immer mal einen Scherz zwischendurch.

Haben Sie noch weitere Tipps für Eltern und Kinder?

Das A und O sind zum einen Rituale, wie die altbekannte Gutenachtgeschichte. Zum anderen müssen feste Regeln aufgestellt werden. Zum Beispiel sollte das ältere Kind immer erst nach dem jüngeren ins Bett gehen. Da sollten die Eltern auch nicht diskutieren. Kinder brauchen keine Demokratie – sie brauchen Eltern, die sie lieben.

Gespräch: Christian Dittmar

