Kinder-Bettelverbot abgelehnt Der Jugendhilfeausschuss hat gegen ein Verbot gestimmt. Jetzt muss der Dresdner Stadtrat entscheiden.

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes sprechen auf der Prager Straße mit einem bettelnden Jungen. © Stefan Becker (Archivbild)

Hilft den Kindern ein Verbot oder nicht? Die Diskussion um ein mögliches Kinder-Bettelverbot reißt nicht ab. Am Donnerstag stand das Thema auf der Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses. Dessen Mitglieder stimmten gegen ein Bettelverbot für Kinder. Eine Mehrheit bestätigte damit einen Antrag von SPD, Grünen und Linken im Ausschuss. Die Mitglieder votierten dafür, das Betteln von Kindern nicht pauschal zu verbieten und es außerdem nicht als Störung zu bezeichnen. Der Verwaltungsausschuss dagegen hatte am Montag für ein Verbot gestimmt.

Über das Verfahren des Verwaltungsausschusses zeigten sich die Mitglieder im Jugendhilfeausschuss mehr als verstimmt. Denn dort war die Vorlage vorgezogen worden, ohne auf das Votum der Jugendhilfeexperten zu warten. „Ich bin sehr verärgert über die vorschnelle Beendigung der Debatte“, so Linken-Stadtrat Tilo Kießling. So sieht das auch Tina Siebeneicher von den Grünen. „Mir liegt das Kindeswohl sehr am Herzen, daher bedauere ich die Eile des Verwaltungsausschusses sehr.“

Einmal mehr ist sich die SPD uneinig. Teile von Fraktion und Partei sind dagegen, andere für ein Verbot des Kinder-Bettelns. Am Montag stimmten die SPD-Räte mit AfD, CDU und FDP für ein Verbot. Enttäuscht darüber ist Dorothee Marth, die für die SPD im Jugendhilfeausschuss sitzt. „Ich bin über das Verfahren überhaupt nicht erfreut“, sagt sie. Marth stimmte gegen ein Verbot. CDU und AfD stimmten auch im Jugendhilfeausschuss für ein Verbot. Das letzte Wort zur Polizeiverordnung hat jetzt der Stadtrat. Voraussichtlich am 25. Januar sollten die Räte dazu diskutieren.

In Köln, Leipzig und Berlin ist das Betteln schon verboten. „Das Verbot gilt in Köln seit über zehn Jahren“, sagt Lars Hering aus der Verwaltung. Nach Beobachtungen des Amtes werden Kinder auch jetzt noch zum Betteln geschickt, aber deutlich seltener als vor zehn Jahren. Seit 2014 ist das Betteln auch in Dortmund verboten. Doch hier verschiebt sich das Problem nur. „Das Betteln durch und unter Beteiligung von Kindern hat in Dortmund stark nachgelassen“, schreibt Heike Thelen vom Presseamt Dortmund. Freie Träger wie Paritätischer Wohlfahrtsverband und Treberhilfe warnen vor einem Verbot mit dem Hinweis auf Verdrängung des Problems.

