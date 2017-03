Kinder betreuen, Wohnung putzen, Oma pflegen Das trifft vor allem Frauen, nach wie vor. Jetzt gibt es auch einen Namen für die Ungleichheit: „Gender Care Gap“.

Ganz früher gab es m Frauentag die obligatorische Nelke. © dpa

Ganz früher gab es an diesem Tag die obligatorischen Nelken oder Alpenveilchen – wahlweise mit Topf. Zum Frauentag gab es manchmal auch schon zum Frühstück ein Glas Wein, Pralinen und den blöden Spruch: Unsere Frauen, diese Prachtkerle.

Die sächsische SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz, stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe Ost, erinnerte am Dienstag zum Internationalen Frauentag am 8. März daran: „In der ehemaligen DDR war die Gleichberechtigung früh ein zentrales Ziel. Die gute Kinderbetreuung, das Recht auf gleiche Löhne und das bezahlte Babyjahr waren wegweisend. Wie wertvoll die hohe Beschäftigungsquote von 90 Prozent bei Frauen war, sehen wir heute mit Blick auf die besseren Renten ostdeutscher Frauen. Ich bin stolz auf die Erwerbsbiografien der vielen Frauen aus Ostdeutschland, die ihren eigenen beruflichen Weg gehen konnten.“

Nun ja. An allem ist etwas dran, aber die ganze Wahrheit ist – vorsichtig formuliert – komplexer. Inzwischen belegen etliche Studien, dass es mit der Gleichberechtigung der Frauen in der DDR nicht ganz so toll war, wie es damals propagiert wurde und auch mitunter in der Nachbetrachtung noch scheint. Frauen, etwas holzschnittartig gesagt, wurden zwar in die sozialistische Arbeitswelt integriert, stiegen aber selten auf und wurden schlecht bezahlt. Ihr Leben war oft eine Mehrfachbelastung: Arbeit, Haushalt, Kinder.

Wissenschaftler sprechen trotzdem von einem Gleichstellungsvorsprung der Ost- gegenüber den Westfrauen. Frauen aus der DDR waren im Vergleich zu Westfrauen besser qualifiziert, stärker in die Berufsarbeit integriert, waren auch autonomer nach einer Ehescheidung. Das haben viele als eine Verbesserung bei der Gleichstellung wahrgenommen.

Inzwischen, im vereinten Land, gibt es zwar kaum noch Nelken. Bis zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern ist es aber immer noch ein weiter Weg: So leisten Frauen täglich 52 Prozent mehr unbezahlte Arbeit als Männer für Kinder, Haushalt, Pflege und Ehrenamt. Das stellt ein Sachverständigen-Gutachten fest, das Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag vorgestellt hat. Demnach bringen Frauen pro Tag 87 Minuten mehr Zeit für diese unbezahlte Arbeit auf als Männer. Hierzu hat die Sachverständigenkommission eine neue Kennzahl entwickelt. In neudeutsch: „Gender Care Gap“. Er gibt an, um wie viel Prozent die Zeit, die Frauen im Durchschnitt pro Tag für unbezahlte Sorgearbeit aufwenden, die durchschnittliche Dauer der vergleichbaren täglichen Tätigkeit von Männern übersteigt. Zum Abbau der „Sorgearbeitslücke“ von genau 52,4 Prozent fordern die Sachverständigen, auch Männern zu ermöglichen, mehr private Sorgearbeit zu leisten.

Weil Frauen deutlich mehr Zeit für unbezahlte Tätigkeiten im Haushalt und für die Familie aufwenden als Männer, erzielen sie über den Lebensverlauf hinweg weniger Einkommen. Diese Tatsache ist nach Ansicht der Ministerin wesentlich verantwortlich für die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die auf 21 Prozent beziffert wird. Als wichtige Schritte zur Reduzierung der „Sorgearbeitslücke“ nannte Schwesig unter anderem die noch nicht umgesetzten Vorhaben des Pflegeberufsgesetzes, des Gesetzes für mehr Lohngerechtigkeit und das geplante Familiengeld. Notwendig sei auch mehr Ganztagsbetreuung für Kleinkinder und Grundschüler. Schwesig warf dem Koalitionspartner CDU/CSU vor, die gemeinsam von ihr und Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) vorgelegte Reform der Pflegeberufe zu blockieren.

Das Gutachten für den „Zweiten Gleichstellungsbericht“ wird von dem Roten Faden durchzogen, dass Erwerbs- und Sorgearbeit besser zusammengedacht werden müssen, wenn Gleichstellung erreicht werden soll. „Alle Menschen sollen jederzeit und unabhängig von ihrem Geschlecht die Möglichkeit haben, private Sorgearbeit zusammen mit Erwerbsarbeit zu leben. Professionelle Sorgearbeit muss aufgewertet, besser anerkannt und entlohnt werden“, so die Vorsitzende der Sachverständigenkommission, Prof. Eva Kocher.

Auch das Statistische Bundesamt bestätigte mit seinen Zahlen, dass die klassische Arbeitsteilung in den meisten Familien mit Kleinkindern in Deutschland nach wie vor gilt: Der Vater verdient das Geld, die Mutter hat einen Teilzeitjob. Lediglich zehn Prozent der Mütter mit Kindern unter drei Jahren hatten 2015 einen Vollzeitjob, wie die Statistiker anlässlich des Internationalen Frauentages mitteilten. Bei den Vätern waren es hingegen 83 Prozent. In Ostdeutschland waren allerdings deutlich mehr Mütter voll erwerbstätig (21 Prozent). Eine internationale Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kam jüngst zu dem Ergebnis: „Das Modell des männlichen Allein- beziehungsweise Hauptverdieners ist in Deutschland weiterhin vorherrschend.“ Zwar sind danach insgesamt 70 Prozent der Mütter erwerbstätig, aber nur 30 Prozent arbeiten Vollzeit. (mit dpa)

zur Startseite