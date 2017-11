Kinder bestaunen Weihnachtsbaum Das zehn Meter hohe Exemplar steht seit Dienstag auf dem Zittauer Marktplatz. Beim Aufstellen dabei waren dieses Jahr Kita-Gruppen.

Kinder haben das Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Zittauer Markt verfolgt. © Matthias Weber

Zittau. Unter den Blicken Dutzender Kinder ist heute Vormittag der Zittauer Weihnachtsbaum auf dem Markt aufgestellt worden. „In den Vorjahren blieben nur ein paar Schaulustige stehen, als der Weihnachtsbaum ankam“, sagt Stadtsprecher Kai Grebasch. Diesmal sollte das Ereignis von einer größeren Gruppe verfolgt werden, deshalb hat die Stadt mehrere Kindereinrichtungen eingeladen.

Am Mittwoch wird das mehr als zehn Meter hohe Exemplar dann mit rund 360 LED-Kerzen geschmückt, sodass der Baum pünktlich zum Lichterfest am Wochenende erstrahlt. Die Kinder haben aber nicht nur die Aufstellung des Zittauer Weihnachtsbaum miterlebt, in den Kitas gibt es während der Weihnachtszeit noch zahlreiche andere Aktivitäten. So werden Plätzchen gebacken, Adventskalender gemeinsam geöffnet und natürlich darf auch in den Kindereinrichtungen ein eigener Weihnachtsbaum nicht fehlen. Einige haben ihn schon geschmückt, andere wollen das noch diese Woche tun, damit er zum 1. Advent leuchten kann. (SZ/jl)

