Kinder beobachten Frühlingssternbilder

Die Kinder- und Jugendgruppe der Sternwarte Hartha trifft sich am Donnerstag um 17 Uhr in der Sternwarte. Diesmal geht es um das Thema Frühlingssternbilder. Angesprochen sind vor allem Schüler der Grundschulen. Auch ältere Kinder und Jugendliche sind zu den Veranstaltungen eingeladen. Betätigungsfelder sind Bastelarbeiten auf astronomischem Gebiet, kindgerechte astronomische Wissensvermittlung, Experimente und die Beobachtung des Himmels. Selbstverständlich kommt der Spaß in der Gruppe nicht zu kurz. Die Teilnahme der Eltern oder Großeltern der Kinder ist möglich. Der Kostenbeitrag beträgt 1,50 Euro pro Kind. (DA)

zur Startseite