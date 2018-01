Kinder bekommen den vollen Durchblick Die Optikerfamilie Fuhrmann ist am Mittwoch genauso aufgeregt wie ihre Gäste: die Kinder der Kita Sonnenschein. Sie sind in besonderer Mission unterwegs.

Die Mädchen und Jungen der Leisniger Kita Sonnenschein durften am Mittwoch bei den Augenoptikern Sören (Bildmitte hinten) und Jens Fuhrmann Brillenmodelle probieren, durch Linsen und Messgeräte schauen. © André Braun

Leisnig. Dutzende Brillenmodelle haben die Optikermeister Jens und Sören Fuhrmann in ihrem Geschäft an der Chemnitzer Straße zu bieten. Auch mehrere besonders farbenfrohe für Kinder sind darunter. Darüber freuen sich am Mittwoch vor allem die Mädchen und Jungen der Kita Sonnenschein am Leisniger Bahnhofsweg. Trotz unfreundlichen Wetters haben sie sich in die Stadt aufgemacht – zu ihrer Verabredung mit der Optikerfamilie.

Für die Handwerker ist das genauso eine Premiere wie für die Kinder. „Wenn der Augenarzt keine Brille verordnet, dann kommen die meisten erst mit 14 Jahren das erste Mal zu uns, wenn sie für den Führerschein eine Augenprüfung nachweisen müssen“, sagt Sören Fuhrmann. Der 36-Jährige führt seit Januar ein eigenes Optikergeschäft in Oschatz. Doch bei dieser Premiere will er im elterlichen Geschäft in Leisnig unbedingt dabeisein. „Kindergruppen, die hatten wir bisher noch nicht zu Gast“, sagen die beiden Fuhrmänner.

„Ganz schön vernebelt hier“, findet Leonie. Sie trägt aus dieser Kindergruppe als einzige eine Brille und die beschlägt natürlich sogleich, als die Mädchen und Jungen aus der Kälte in das Geschäft treten. Schnell haben sich die Drei- bis Siebenjährigen ihrer dicken Jacken entledigt. Dann dürfen sie entweder mit Sören Fuhrmann in den Raum, in dem mithilfe der Technik die Sehkraft und andere Parameter gemessen werden, oder mit Jens Fuhrmann in die Werkstatt. Dort werden Gläser bearbeitet, die die Fachleute schließlich in das Brillengestell einpassen. Da kommt es auf Feingefühl an, stellen die Kinder fest, die sich um den Meister auf Stühle hocken und lange Hälse machen.

Erzieherin Maria Fuchs begleitet de Kinder und drückt oft auf den Auslöser ihrer Kamera. Die Fotos braucht sie als Gedankenstütze. „Wir wollen uns an einem Wettbewerb der Handwerkskammer beteiligen. Deshalb haben wir ein Projekt initiiert und besuchen Handwerker in unserer Stadt“, erzählt sie. Frisör, Kfz-Mechaniker, Maler, Tischler, Gärtner und Optiker stehen neben einem Tierarzt auf dem Besuchsprogramm der Kinder. „Sie sollen sehen und erleben, was das Handwerk ausmacht, was jeder selbst mit den eigenen Händen herstellen kann“, so Maria Fuchs.

Entstehen soll als Wettbewerbsbeitrag eine große Wandzeitung. Auf der wollen die Kinder und Erzieher Leisnig nachgestalten und aus den Häusern die Handwerker mit dem für sie typischen Produkt schauen lassen – bei Fuhrmanns eben mit Brillen. Das Bastelfieber ist schon ausgebrochen, Material liegt parat. Wie alle Teilnehmer liebäugeln auch die Leisniger Sonnenschein-Kinder mit einem der vorderen Plätze. Als Preise winken 500 Euro oder auch ein Kita-Fest.

