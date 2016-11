Kinder backen mit Kümmel Keine krude Zutat, sondern viel Spaß bedeutet Komiker Kümmel. Zum Kinderbacken kommt er nach Horka.

Kümmel (Mitte) kommt nach Horka. © André Schulze

Am 3. Dezember lädt die Bäckerei Hübner ab 13 Uhr Kinder zum Mitmachen ein. In einer richtigen Backstube können sie Teig kneten und ihr eigenes Gebäck ausstechen. Wenn die Plätzchen im Ofen sind, liest Frau Klose den Kindern Märchen vor und Kümmel zeichnet für und mit den Kindern. An einer ganz speziellen und einmaligen Überraschung arbeitet Kümmel gerade noch. Die Eltern können natürlich bei allem dabei sein.

Nicht nur für Feingebäck zeigt der Familienbetrieb in Horka Einsatz. Alle Roggenerzeugnisse backt Armin Hübner mittlerweile mit einer alten Getreidesorte aus der Champagne. Dazu hat die Agrargenossenschaft Nieder Seifersdorf im Oktober ein Feld Champagnerroggen nur für ihn ausgesät.

Seit 1928 gibt es die Bäckerei in Horka. In vierter Generation wird hier mittlerweile gebacken. Unterstützt wird Bäckermeister Armin Hübner dabei von seinem Vater Lothar. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern backen sie mehrere Sorten des Weihnachts- und Mohnstollens in ihrer Bäckerei. Die Weihnachtsbäckerei ist kostenlos, Spenden freuen aber die Veranstalter. Nicht für sich, sondern für einen guten Zweck. Die Kinder selbst werden zum ersten Mal entscheiden, wem das Geld helfen soll. Natürlich gibt es dabei erwachsene Unterstützung.

Anmeldung in der Bäckerei oder unter 0358923225

